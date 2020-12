Independiente y Lanús no supieron sacarse ventajas en la ida de cuartos

Independiente y Lanús no supieron sacarse ventajas e igualaron sin goles este jueves, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por el partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Ambos conjuntos, con justificados méritos para llegar a esta instancia, abordaron este encuentro con averías por las lesiones de jugadores claves a consecuencia de contar con planteles cortos para la doble competencia.



Esto a raíz de las decisiones de sendas dirigencias por reducir el presupuesto de fútbol por los efectos económicos generados por la pandemia de coronavirus.



Así fue que Independiente optó por tener la presencia de su goleador Silvio Romero en el banco de relevos porque no llegó plenamente recuperado de una distensión en el isquiotibial izquierdo; además de la ausencia del zaguero Alan Franco, desgarrado. Sí pudo recuperar al arquero uruguayo Sebastián Sosa, que justificó su regreso con un par de intervenciones providenciales ante sendas llegadas de José Sand (21 y 23 min).



Justo cuando instantes antes Independiente resignó la marca y el despliegue del volante central Lucas Romero, que debió salir por una sobrecarga en el gemelo derecho (19 min), por lo que fue sustituido por el uruguayo Carlos Benavídez.



Mientras que Lanús no pudo contar con el lateral derecho Leonel Di Plácido -ayer operado por rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha- y con los desgarrados delanteros Lautaro Acosta y Nicolás Orsini. Aunque con lo justo recuperó al correntino Sand, que no estaba al cien por ciento desde lo físico por una sobrecarga muscular.



Al margen de estas contingencias, los dos equipos ofrecieron acciones intensas desde el comienzo, con el predominio del visitante, cuyo mejor andar se resintió por la apuntada salida del 'Perro' Romero. Esto lo aprovechó el local para animarse a encarar ataques más profundos al pasar a tener mayor posesión de la pelota y así generó aquellas dos cargas de su goleador histórico.



Independiente se recuperó sobre el final de la etapa inicial, contando con una situación muy clara de gol tras una buena combinación por izquierda entre Lucas Rodríguez y Alan Velasco. Este último, al ingresar al área por un costado remató de 'emboquillada' ante la salida del arquero Lautaro Morales y casi de 'milagro' Brian Aguirre llegó a despejar sobre la línea, lo que hubiera sido la apertura para el 'rojo'.



El reinicio en el complemento resultó de juego equilibrado, con esporádicas llegadas de los ataques, sin gravitar ante los arcos, hasta que Lucas "Saltita" González puso un pase entre líneas para la entrada de Nicolás Messiniti, que fue atorado por Morales para evitar el gol de la visita (12 min).



Cuatro minutos después fue el 'Diablo' el que se salvó por una chilena de Alexander Barboza, con la que despejó la pelota cuando cargaba Franco Orozco para convertir y Sosa había quedado a medio camino ante un centro de Alexandro Bernabei.



Así el juego volvió a retomar intensidad y emotividad, con una lucha limpia por el predominio en la zona de gestación. Tanta corrección hubo que, llamativamente, el VAR no tuvo ninguna intervención.



El empate, que se puede calificar como justo, a punto estuvieron los de Avellaneda de quebrarlo cuando el ingresado Alan Soñora, en el primer minuto de los tres adicionados, ingresó al área local por izquierda, libre de marcas, y ante la salida de Morales definió rasante, de zurda, pero el balón se fue desviado, pegadito al caño derecho del arco 'granate'.



La revancha para definir la clasificación a las semifinales, con resultado abierto, se jugará el jueves 17 a las 19.15, en el estadio Libertadores de América.



Síntesis

Lanús: Lautaro Morales; Nicolás Morgantini, Matías Pérez, Alexis Pérez y Brian Aguirre; Pedro De La Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quignón y Alexandro Bernabei; José Sand y Franco Orozco. DT: Luis Zubeldía.



Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Diego Barreto, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas Romero y Pablo Hernández; Federico Martínez, Lucas González y Alan Velasco; Nicolás Messiniti. DT: Lucas Pusineri.



Cambio en el primer tiempo: 19m, Carlos Benavídez por L. Romero (I).



Cambios en el segundo tiempo: 24m, Lucas Vera por De La Vega; 28m, Alan Soñora por Hernández; Marcos Landáburu por Messiniti; y Jonathan Menéndez por Martínez (I); Matías Esquivel por Orozco y 39m, Domingo Blanco por L. González (I)



Amonestados: Barboza y Benavídez (I).



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).



Estadio: Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús.

Fuente: Télam