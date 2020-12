Unión perdió con Atlético Tucumán y quedó fuera de la zona Campeonato

Atlético Tucumán, único equipo del torneo con puntaje ideal, superó hoy de visitante por 5 a 3 a Unión de Santa Fe y lo dejó al margen de la zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, en partido de la sexta y última fecha del grupo 1. Augusto Lotti, en dos ocasiones, Lucas Melano, Kevin Isa Luna y Guillermo Acosta anotaron los goles del "Decano", que ganó sus seis encuentros en esta fase; para Unión, que necesitaba un empate para acceder a la zona Campeonato, descontaron Lucas Troyansky (dos) y Juan Manuel García. El equipo de Ricardo Zielinski sacó diferencia al cabo de la etapa inicial porque fue más efectivo en el arco del adversario.



Lotti, la figura del partido, le dio doble ventaja a Atlético Tucumán, primero con un penal tras una falta a Ruiz Rodríguez (18m) y luego con un golazo tras una asistencia de Alustiza, a los 25m. Unión, que había tenido chances claras de marcar (Ortiz salvó sobre la línea a los 19, Lucchetti reaccionó bien en un par de oportunidades), logró el descuento a los 33m, gol de Troyansky.



Entre la derrota propia y la victoria parcial de Arsenal a Racing, el Tatengue llegó al entretiempo al margen de la fase Campeonato. Con esa urgencia salió el local al complemento, y quedó expuesto: Moyano le tapó un mano a mano a Alustiza a los 4m pero no pudo con un remate de Melano a los 7m, que puso el 3 a 1 y empezó a extinguir las ilusiones de Unión por rescatar el punto necesario.



El partido se aplanó hasta los últimos 15 minutos, que se volvió vertiginoso, de ida y vuelta. Descontó otra vez Troyansky y la esperanza del local reverdeció, pero Kevin Isa Luna volvió a estirar el resultado unos minutos después. La secuencia se repitió con el gol de García y el tanto inmediato de Guillermo Acosta.



Unión, finalmente, no pudo rescatar el punto que necesitaba para pasar de fase y quedó condenado a la Complementaria, mientras Atlético Tucumán cerró su marcha perfecta en la Copa Maradona.



Síntesis

Unión (3): Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Jonathan Galván y Claudio Corvalán; Juan Nardoni, Nery Leyes y Fernando Elizari; Javier Cabrera, Fernando Márquez y Franco Troyansky. DT: Juan Manuel Azconzábal.

A. Tucumán (5): Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Agustín Lagos; Lucas Melano, Franco Mussis, Nicolás Aguirre y Ramiro Ruiz Rodríguez; Augusto Lotti y Matías Alustiza. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: en el primer tiempo, 18m y 25m Augusto Lotti (AT), el primero de penal; 33m Franco Troyansky (U). En el segundo tiempo, 8m Lucas Melano (AT), 32m Franco Troyanski (U), 37m Kevin Isa Luna (AT), 48m Juan Manuel García (U) y 59m Guillermo Acosta (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Gastón Comas por Nardoni (U); 12m Gastón González por Vera (U), Juan Manuel García por Márquez (U) y Marcelo Ortiz por Lagos (AT); 13m Leonardo Heredia por Ruiz Rodríguez (AT); 27m Kevin Isa Luna por Lotti (AT) y Guillermo Acosta por Aguirre (AT), 35m Kevin Zanon por Elizari (U), 36m Jonás Romero por Alustiza (AT).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Unión.