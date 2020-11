Con polémica, el Concejo aprobó peatonalizar media calzada de calle Gómez Cello

Por Santotomealdia

Esta semana, en la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, se aprobó una ordenanza que establece el uso exclusivamente peatonal de media calzada de la margen este de calle Gómez Cello, entre San Martín y Sarmiento, en la costanera de nuestra ciudad.

El proyecto, autoría de la concejala Gabriela Solano, tenía reservado el tratamiento con preferencia para este miércoles 25 de noviembre, lo que ya había generado polémica dos sesiones atrás, por la forma en que se tomó esa decisión. Por este motivo, la mayoría de los ediles, al manifestarse sobre el tema, señalaron que hubo incongruencias y hasta ignorancia de cuestiones reglamentarias para tratar la iniciativa.

Sin embargo, más allá de las críticas, la propuesta se convirtió en ordenanza por el voto positivo de los concejales Gabriela Solano, Rodrigo Alvizo, Mity Reutemann, Julian Ilschilchen, Natalia Angulo y Guillermo Rey Leyes.

Al momento de defender la iniciativa, Gabriela Solano, señaló que luego de hablar con integrantes del Ejecutivo y con distintos ediles, modificó el proyecto: “Se pudieron hacer algunas modificaciones que voy a proponer ahora. Un articulado diferente que tiene que ver con lo que pude dialogar con Obras Públicas y los concejales que se interesaron en el tema”. Esta situación generó aún más rispideces en el intercambio de posturas.

El primero en manifestarse sobre el tema fue el concejal Ángel Piaggio quien señaló que cuando se ingresó la propuesta al Concejo el cuerpo “dispuso, según consta en el acta de esa sesión, derivarlo a las comisiones de Salud y Medio Ambiente, Hacienda y Presupuesto y Obras Públicas y Gobierno”. El legislador indicó que esta decisión se había tomado por unanimidad pero que luego, y fuera de reglamento, la autora solicitó la palabra y realizó una moción de tratamiento de preferencia con o sin dictamen para dos sesiones.

En este sentido, Piaggio indicó: “Esa propuesta es extemporánea, las mociones de preferencia se realizan una vez terminado de ingresar todos los temas planteados y no en esa etapa. Por otra parte, la reconsideración de lo decidido por unanimidad del pase a las tres comisiones no se votó en ningún momento, sino que se puso a votación este tema, que resulta con 5 votos por la afirmativa y tres por la negativa”. El concejal del Partido Justicialista hizo hincapié que se dio por aprobado cuando en realidad las mociones de preferencia. que no tienen dictamen de comisión como en este caso, requieren de mayoría especial, es decir seis votos.

Seguidamente, Ángel Piaggio acusó a Solano de haber utilizado estas tácticas con frecuencia para “sortear la tarea de las comisiones”. Y agregó: “El Concejo tiene reglamentos que se deben respetar, que deben tenerse en cuenta y que deben aplicarse”

Con respecto a la modificación de la ordenanza original por parte de la autora, el concejal del partido justicialista señaló: “La preferencia se solicitó para un proyecto de tres artículos que no tenían nada que ver con el que resulta en definitiva. Se pretende instalar la consideración definitiva de un proyecto que no es el original, no pasado por ninguna comisión y ha sido resultante de una charla entre la autora y el ejecutivo, sin participación del resto de los concejales. Este es un nuevo proyecto que debe ir a las comisiones que corresponda, como se hace con todos los proyectos”.

Más voces

Luego fue el turno de la concejala Mity Reutemann quien defendió la forma de tratamiento dada a la iniciativa y dijo: “Yo no sería tan tecnicista, iría a lo que llamamos el espíritu del proyecto que me parece vale la pena. Si bien el Concejo tiene reglamentaciones, también tiene excepciones y sobreabundan”, justificó. La edil además agregó que le gustan “los artículos que se fueron incorporando porque le dan más solvencia a la opinión y lo hacen más firme. Me encanta la idea”.

Por su parte Florencia González indicó que siempre está a favor de la revalorización de los espacios públicos de la ciudad para lo relacionado a recreación, esparcimiento y entretenimiento de los santotomesinos. “Es importante para nuestra banca señalar que las decisiones importantes sobre las diferentes intervenciones urbanas, de manera permanentes en la ciudad, requiere de un estudio técnico y profesional”, sostuvo.

A continuación, la edil de la UCR señaló que “el secretario de Servicios Públicos lo dijo de manera contundente: la calle Gómez Cello es una arteria fundamental por calle Macía desde la Avenida 7 de Marzo. Queremos hacer una modificación permanente cuando sabemos que se generan cuellos de botella en horas pico en la ciudad. Más allá de las buenas intenciones y que nos guste, estamos haciendo oídos sordos y mirando para otro lado sobre lo que nos están diciendo los expertos en la materia”.

Sin acuerdo con la metodología

A su turno, el concejal del Frente de Todos Rodrigo Alvizo indicó: “Yo estoy de acuerdo con este proyecto. Me parece que en la ciudad de Santo Tomé tenemos que planificar una ciudad que vaya a un uso más racional de los automóviles. Tenemos que ir hacia una ciudad que dé prioridad a los peatones y a las bicicletas”. El edil sostuvo además que este proyecto puede ser un ejemplo para otras iniciativas en el mismo sentido.

A continuación, y luego de confirmar su voto positivo a la propuesta afirmó: “No estoy de acuerdo con la metodología. Hay que votar lo que corresponda en las modificaciones y debemos conformarnos en comisión y modificar lo que se necesite. Las cuestiones reglamentarias en este caso son importantes, no podemos modificar un proyecto porque nos parece y darle curso”.

En tanto, Julián Ilschilchen coincidió con sus predecesores y señaló:”La inclusión de algunos artículos debería haberse hecho, solicitando la conformación del cuerpo en comisión”. De todas formas, el concejal del Frente de Todos votó de manera positiva, porque dijo estar “de acuerdo con la cuestión de fondo, la idea y el espíritu del proyecto”.

Fernando Alí, a su turno, indicó que coincide con el arquitecto Ricardo Méndez, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, quien manifestó la importancia de esta calle que descomprime la Avenida 7 de Marzo, “sobre todo para la población que se dirige hacia Sarmiento y se va hacia el norte de la ciudad”. Luego de señalar una serie de cuestiones que no previeron con respecto a la peatonalización de Gómez Cello sostuvo: “Valoro el espíritu y las buenas intenciones de la autora. Pero creo que una modificación urbana de esta envergadura amerita mayor planificación y mejores estudios técnicos”.

Se mantendrá la prohibición de estacionar en la márgen este, sector que será peatonal. (Foto: Santotomealdia)

La ordenanza

El articulado del proyecto aprobado es el siguiente:

Artículo 1: Dispónese la peatonalización de media calzada de la margen este de la calle Gómez Cello desde calle San Martín hasta su intersección con calle Iriondo, continuando por la margen este de calle Iriondo hasta Necochea.

Artículo 2: Prohíbese en el área señalada la circulación y estacionamiento de automotores, motocicletas y triciclos durante las veinticuatro (24) horas.

Artículo 3: Dispónese como sentido único de circulación la dirección sur-norte para la media calzada de la margen oeste de la calle Gómez Cello entre San Martín y Sarmiento.

Artículo 4: Prohíbese el estacionamiento durante las veinticuatro (24) horas en la media calzada de la margen oeste del tramo comprendido entre San Martín y Necochea, quedando habilitadas las dársenas entre Avellaneda y Sarmiento.

Artículo 5: Exceptuase del Artículo 4 a los vehículos de transporte de escolares en ocasión del ascenso o descenso hasta un máximo de veinte (20) minutos en horarios de ingreso y egreso al Jardín de Infantes Nro 25 Doctor José Galvez.

Artículo 6: Autorízase a utilizar las partidas pertinentes por parte del D.E.M. para ejecutar la norma.

Artículo 7: La aplicabilidad de la norma estará condicionada a la implementación de señalética y campaña de concientización necesaria por parte del D.E.M.

Artículo 8: Establézcase un periodo de prueba de 150 días para lo dispuesto por esta Ordenanza, quedando obligado el Departamento Ejecutivo Municipal a enviar un informe cumplido dicho plazo, donde indique la efectividad de la medida. En caso de resultar positivo el informe esta normativa quedará en plena vigencia y/o se deberán analizar las modificaciones propuestas por el D.E.M.

Artículo 9: De forma.