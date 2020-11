Con Di María en la lista, Scaloni citó a 25 "extranjeros" para jugar ante Paraguay y Perú

Fuente: Télam

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni dejó pasar la jornada de este jueves de Europa League para tener un panorama detallado de los futbolistas con los que podría contar para los últimos dos partidos por eliminatorias mundialistas sudamericanas del 12 y 17 de noviembre, ante Paraguay y Perú, respectivamente, y pasada la medianoche elevó una lista de 25 futbolistas que actúan en el exterior entre los que se destaca el retorno de Ángel Di María.



Los que en cambio se quedaron fuera de esa nómina por estar afectados de distintas lesiones son Sergio Agüero, Germán Pezzella y Juan Foyth.



De esta manera Scaloni redujo en 10 futbolistas la prelista de 35 integrantes presentada hace diez días ante FIFA para estos dos juegos.



Los 25 convocados se convertirán en 29 el próximo fin de semana, una vez concluida la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, cuando sean citados del ámbito local los arqueros de River, Franco Armani, y Boca Juniors, Esteban Andrada, así como el lateral derecho "millonario" Gonzalo Montiel y el extremo "xeneize" por el mismo sector, Eduardo Salvio.



Los 25 convocados sobre el filo de esta madrugada que dio a conocer el sitio oficial de AFA son estos:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa) y Agustín Marchesín (Porto).

Defensores: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Walter Kannemann (Gremio).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sevilla), Roberto Pereyra (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (París Saint Germain), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (París Saint Germain), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis), Paulo Dybala (Juventus) y Joaquín Correa (Lazio).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter, de Italia).



De esa nómina provisoria de 35 integrantes el que también estaba para volver pero no podrá hacerlo será, entre los más notorios, el "Kun" Aguero, que padeció una nueva lesión muscular el 24 de octubre, luego de la intervención meniscal en la rodilla derecha que le había impedido ser parte del plantel que les ganó los dos juegos anteriores a Ecuador (1-0) y Bolivia (2-1).



Pero la vuelta de Di María es el gran tema de esta convocatoria luego de los reclamos que realizó "Fideo" públicamente, cuando no fue citado para la mencionada ventana de octubre, y a propósito de ello anoche mismo fue elogiado por el propio Gonzalo Higuaín en TyC Sports, cuando sostuvo que es "un grandísimo jugador. A mí me hizo marcar muchos goles, tanto en la selección como cuando fuimos compañeros en Real Madrid", puntualizó.



"Y si él reclama un lugar en la selección es porque se siente con fuerzas para seguir, mientras que yo decidí dejarla porque sentía que no le podía dar nada más. En el seleccionado fui feliz, pero también fue dónde más me costó ponerme esa camiseta", remarcó "Pipita" desde los Estados Unidos, donde está jugando en Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS).



Y respecto de otro citado como el "Toro" Lautaro Martínez, subrayó que tiene "futuro como nueve de la selección, pero también deberá aprender que jugar las eliminatorias es muy difícil, y seguramente ya lo habrá empezado a comprobar en la Copa América de Brasil".



Argentina enfrentará el jueves 12 de noviembre a las 21.10, en cancha de Boca Juniors, al Paraguay del entrenador argentino Eduardo Berizzo con el siguiente equipo arbitral brasileño: Árbitro principal, Raphael Claus; Asistente 1, Bruno Pires; Asistente 2, Danilo Manis y Cuarto árbitro, Luiz Flavio Oliveira.



Y el martes 17 visitará a Perú, del también técnico argentino Ricardo Gareca, en el estadio Nacional de Lima, a las 21.30 de Argentina (19.30 hora local), con una cuaterna colombiana también confirmada esta noche: Árbitro principal, Wilmar Roldán; Asistente 1, Alexander Guzmán; Asistente 2, Dionisio Ruiz y Cuarto árbitro, Carlos Bernal Herrera.



Los convocados se estarán presentando el próximo lunes en el predio de AFA, en Ezeiza, y los que vienen de Europa viajarán en dos vuelos chárter como en la oportunidad anterior, un grupo en un avión solventado por la Asociación del Fútbol Argentino y el otro en el particular del capitán Messi.