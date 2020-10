El concejal de la ciudad de Santa Fe Carlos Suárez expresó su profunda preocupación por la falta de actividad del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), organismo que agrupa a Santa Fe y otras 25 localidades de la región. En ese contexto, el legislador presentó un proyecto de Decreto, que fue aprobado por el Concejo en la sesión de este jueves, para convocar a una instancia de trabajo con los concejales a María Alejandra Chena, secretaria ejecutiva del ECAM.



”Es increíble que el Ente de Coordinación del Área Metropolitana no se haya reunido en todo el año. Nos parece sumamente preocupante, porque hay problemáticas comunes de la región que no tuvieron este lugar de debate y discusión”, explicó Carlos Suárez. Y agregó: “Comenzando por la situación de pandemia, el ECAM es el espacio en el que debieron discutirse las restricciones a la circulación y coordinarse los controles entre las localidades vecinas. Del mismo modo, hay muchos problemas en común que afectan a la región como consecuencia de esta situación de emergencia”



Más allá de la pandemia, el concejal radical destacó que hay otros temas muy importantes que requieren un abordaje regional. “Las quemas de pastizales afectaron notablemente a toda el área metropolitana; y algo muy similar ocurrió con las ocupaciones ilegales de terrenos. Este fue un año muy particular, en el cual a las problemáticas históricas que arrastran las localidades, se suman los problemas propios de la coyuntura”.



“El objetivo del ECAM es que los municipios y comunas que lo integran trabajen de manera articulada para generar mecanismos de cogestión. En el contexto que atravesamos es fundamental que las ciudades puedan poner sobre la mesa sus necesidades y articular las posibles soluciones. Todavía estamos a tiempo de abordar algunos temas y por eso presentamos este pedido”, completó Carlos Suárez.