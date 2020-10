En su primer amistoso, Colón goleó 4 a 1 a Rosario Central

El primer amistoso de la temporada dejó un balance positivo para Colón, que este sábado por la mañana goleó a Rosario Central 4-1.

Colón sorprendió en el inicio del partido con una notable definición de Tomás Chancalay quien desde afuera del área y a pura precisión sorprendió a Josue Ayala con un remate por encima del cuerpo del arquero Canalla. Salió mal Ayala, Federico Lértora robó el balón y el oriundo de Viale con una gran repentización lo terminó colgando al arquero visitante cuando se disputaban seis minutos de juego. Un golazo del delantero rojinegro.

#VuelveElFútbolArgentino | ¡Golazo y a otra cosa! La mala salida de Ayala le dio la oportunidad a Tomás Chancalay para pegarle de media distancia y no perdonar al arquero para el primero del Sabalero ante Central.#Colón ???? #RosarioCentral en @TNTLA

Vuelve el alma al cuerpo pic.twitter.com/xmkwCsiyh0 — TNT Sports LA (en ????) (@TNTSportsLA) October 17, 2020

Colón que continuó siendo superior a su rival y presionando al Canalla. Y a los 14 minutos llegó el segundo: un nuevo error en el fondo del equipo rosarino hizo que Rodrigo Aliendro aprovechara para establecer el 2-0.

#VuelveElFútbolArgentino | ¡El Sabalero no te perdona! Ayala salió a cortar una pelota pero le dejó el rebote a Rodrigo Aliendro, que no dudó para el segundo de Colón ante Central en el amistoso de sábado.#Colón ???? #RosarioCentral en @TNTLA

Vuelve el alma al cuerpo pic.twitter.com/4OjVxoVOuv — TNT Sports LA (en ????) (@TNTSportsLA) October 17, 2020

En esos primeros minutos Colón fue pura contundencia usufructuando las dudas de Central. Hubo claramente errores en el Canalla, pero también virtudes en el Sabalero que supo cuando presionar y forzar la equivocación de los defensores y el arquero.

Colón no sufría en defensa, se agrupaba bien de mitad de cancha hacia atrás, haciendo retroceder a los laterales y cuando podía contragolpeaba. Central carecía de ideas en ataque y apostaba por centros frontales que eran de fácil resolución. O con algún remate de media distancia, ante la dificultad de llegar adentro del área rojinegra.

on el 2-0 el Sabalero le dejó el balón a Central que lo manejó pero sin profundidad. Cabeceó con comodidad Francesco Lo Celso dentro del área pero el balón lo controló Leonardo Burián en la única chance que tuvo el Canalla. A los 40 minutosde la primera etapa salió lesionado Tomás Chancalay (entorsis en el tobillo izquierdo) quien fue reemplazado por Yeiler Góez.

No hay dos sin tres, si en los dos primeros goles de Colón hubo errores de Central, en el tercero también. Se equivocó Joaquín Laso al intentar controlar el balón, y Wilson Morelo lo aprovechó para encarar hacia el arco. Cuando iba a definir Laso lo empujó y el árbitró marcó penal. Se hizo cargo Morelo con un fuerte remate de derecha para establecer el 3-0 cuando se jugaban dos minutos del complemento.

#VuelveElFútbolArgentino | ¡Wilson Morelo no dudó! El delantero definió el penal para el tercero del Sabalé ante el Canalla en este amistoso de sábado.#Colón ???? #RosarioCentral en @TNTLA

Vuelve el alma al cuerpo pic.twitter.com/cLVV0FZYzd — TNT Sports LA (en ????) (@TNTSportsLA) October 17, 2020

Sin embargo, Central llegaría al descuento, desde los 12 pasos. Bruno Bianchi levantó el pie e impactó a Jonathan Bottinelli, por lo cual el juez no dudó y decretó la pena máxima. Lucas Gamba se hizo cargo del remate con un derechazo cruzado para poner el 3-1 cuando se jugaban 8 minutos.

#VuelveElFútbolArgentino | ¡Descontó Central! Lucas Gamba definió el penal para el primero del Canalla en el amistoso de sábado.#Colón ???? #RosarioCentral en @TNTLA

Vuelve el alma al cuerpo pic.twitter.com/7LXldSVGor — TNT Sports LA (en ????) (@TNTSportsLA) October 17, 2020

Y en esa segunda etapa el Canalla llegó con mayor peligro, López Pisano remató y el balón pegó en el caño izquierdo del arco de Burián. Y en la jugada siguiente, Gamba debajo del arco no pudo darle con precisión y el remate se fue por encima del horizontal.

Central siguió manejando la pelota y generando cierto peligro, ante un Colón que resignó el balón y se dedicó a esperar con mucha gente en su campo. Y en una contra llegó el cuarto del sabalero, buena aparición de Goez quien asistió a Morelo. El delantero remató dentro del área, tapó Ayala y en el rebote Gonzalo Escobar empujó el balón a la red para el 4-1 a los 33 minutos.

#VuelveElFútbolArgentino | ¡GOOOOL DE COLÓN! Gonzalo Escobar marcó el 4-1 para el Sabalero ante Central en el primer amistoso entre ambos.#Colón ???? #RosarioCentral en @TNTLA

Vuelve el alma al cuerpo pic.twitter.com/rV0wB0jVD9 — TNT Sports LA (en ????) (@TNTSportsLA) October 17, 2020

Una victoria absolutamente justa y que deja buenas sensaciones para ser el primer amistoso. Además jugó contra un equipo que venía con mayor rodaje lo cual es más meritorio. Ahora llegará el turno de enfrentar la semana que viene a Atlético Rafaela en el último amistoso antes del inicio del torneo.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 6-Emanuel Olivera, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado; 13-Alex Vigo, 28-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 34-Facundo Farías, 31-Gonzalo Escobar; 12-Tomás Chancalay y 19-Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Rosario Central: 1-Josue Ayala; 4-Damián Martínez, 6-Joaquín Laso, 33-Jonathan Bottinelli, 13-Joan Mazzaco; 8-Joel López Pisano, 5-Rodrigo Villagra, 25-Emmanuel Ojeda, 18-Francesco Lo Celso; 19-Luciano Ferreyra y 28-Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Goles: PT 6' Tomás Chancalay (C), 14' Rodrigo Aliendro (C), ST 2' Wilson Morelo (C), 8' Lucas Gamba (RC), 33' Gonzalo Escobar (C),

Cambios: Yeiler Góez x Chancalay (C), Luca Martínez Dupuy x Martínez (RC), Blanco x Mazzaco (RC) y Marinelli x López Pissano.

Amonestados: Lértora (C) y Martínez (RC), Bottinelli (RC)

Árbitro: Manuel Sánchez.

Estadio: Brigadier López.

Victoria de los suplentes

En el segundo partido de la jornada, ya en el caluroso mediodía santafesino, el equipo alternativo de Colón venció 1 a 0 al de Rosario Central, con un gol de Bernardi de tiro libre.

El equipo Sabalero formó con Colón: Chicco; Meza, Garcés, Nardelli, Ibarra; Farioli, Pierotti, Goez, Bernardi; Viatri, Sandoval. Luis Rodríguez ingresó en lugar de Goez.

#VuelveElFútbolArgentino | ¡Doblete de Colón! El Sabalero también gano el segundo amistoso, pero 1 a 0 con gol de Cristian Bernardi. Mirá lo mejor del partido en el resumen.#Colón ???? #RosarioCentral en @TNTLA

Vuelve el alma al cuerpo pic.twitter.com/B2V7i76iBr — TNT Sports LA (en ????) (@TNTSportsLA) October 17, 2020

Fuente: UNO Santa Fe y Club A. Colón