Qüesta: “Tenemos 140 empleados con licencia, que no van a volver hasta que no tengan una vacuna”

La intendenta Daniela Qüesta brindó una entrevista este fin de semana a Santotomealdia y habló de varios temas; pero, principalmente, se refirió a cómo afectó la pandemia la prestación de los servicios en la ciudad. En ese sentido, la mandataria dio a conocer un dato revelador: el municipio local tiene 140 empleados que están de licencia, debido a que pertenecen a los denominados grupos de riesgo ante el COVID-19.

“Uno de los compromisos que asumimos en la campaña fue trasformar a la ciudad en una ciudad linda, limpia y ordenada”, recordó Qüesta, reconociendo que los casi siete meses de pandemia conspiraron contra ese objetivo.

Fue allí cuando explicó: “Tenemos 140 empleados con licencia, que no van a volver hasta que no tengan una vacuna, porque son grupo de riesgo”.

“Con toda esa nueva realidad hemos rediseñado los servicios, retomamos el programa Santo Tomé en Acción, porque somos conscientes que viene la época de verano donde los yuyos van a crecer mucho más, vamos a tener que incorporar la fumigación y el riego. Nos pusimos como objetivo priorizar servicios, lo estamos haciendo y se está empezando a percibir que hay una cantidad y una calidad de servicios públicos mayor”, consideró.

“Está claro que tenemos que empezar a convivir con esto, hasta que no haya una vacuna no podemos vivir encerrados”

Segundos antes, la intendenta se había referido a la situación epidemiológica de la ciudad en relación al coronavirus. “Está claro que tenemos que empezar a convivir con esto, hasta que no haya una vacuna no podemos vivir encerrados”, señaló. Y agregó que “vamos a respetar la decisiones del gobierno provincial, porque está claro que estamos pasando el peor momento de la pandemia y está claro que el pico todavía no llegó, o lo estamos transcurriendo, pero esto no empezó a bajar”.

Reactivación de obras

En el mismo sentido que con los servicios, en materia de obras públicas el primer objetivo del municipio fue lograr que se retomen las obras que estaban paralizadas. Al respecto, Daniela Qüesta destacó que “ya se retomó ya el plan de pavimento de 27 cuadras y se retomó la obra del canal Roverano”. Además, adelantó que en poco tiempo habrá noticias sobre la reanudación de los trabajos del Plan de Hábitat en los barrios Iriondo, Libertad y Santo Tomás de Aquino.

“Lograr que antes de fin de año esas obras estén en marcha nuevamente, en este marco de año difícil, nos parece que es haber cumplido esta nueva reformulación de objetivos que nos generamos a partir de la pandemia”, valoró.

Obras proyectadas y por iniciarse

Más adelante, la jefa del Ejecutivo se refirió a la obra del intercambiador de tránsito en la autopista Rosario Santa Fe –próxima a comenzar. “Es pensar en la seguridad vial, en la seguridad y en la integración de todo el norte de la ciudad al área metropolitana”, resumió.

Por otra parte, planteó que otra de las obras prioritarias es la que permitirá mejorar la calidad del servicio de agua en barrio Loyola. “Ya se avanzó en el convenio de Provincia con Nación, sabemos que es una cuestión de días, no depende de nosotros, depende de Provincia”, aclaró.

Además, la intendenta habló de otra obra que permitirá “mejorar la presión y a evitar esa precipitación que nos llevó a que haya turbiedad en diferentes lugares de la ciudad”. En este caso, el sector beneficiado es el abastecido por el tanque central. “Ya licitamos y ya se firmó el contrato, es una obra que vamos a hacer con recursos propios, para mejorar la fluidez del agua desde la cisterna que está al lado del tanque central”, explicó.

Finalmente, la mandataria adelantó algunas obras por las cuales el municipio inició las gestiones, a fin de lograr el financiamiento del Gobierno Provincial. Entre otras, se destacan la segunda etapa del entubado del Canal Roverano y la pavimentación de calle Richieri. “Lo que hicimos es solicitar que se incorpore en el Presupuesto 2011 de la provincia la pavimentación de Richieri y estamos pidiendo pavimento de hormigón. Los equipos municipales están trabajando en la elaboración del proyecto que permita el llamado a licitación”, detalló.

