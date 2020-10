Perotti presentó el programa "Santa Fe + Conectada"

El gobernador Omar Perotti presentó este jueves el programa “Santa Fe + Conectada”, que busca brindar acceso a internet de calidad en todo el territorio provincial. El gobierno provincial logró un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para financiar la obra de 4.000 kilómetros de fibra óptica.



Durante la presentación, Perotti recordó que “en mayo le decíamos a toda la sociedad santafesina, a través de nuestro mensaje a la Legislatura, las dificultades que tiene Santa Fe por la falta de conectividad. El 72% de nuestras escuelas no tienen conectividad para fines pedagógicos y tenemos 334 mil hogares sin conexión”, ejemplificó. Y aseguró que “la mitad de los alumnos están sin conectividad. Solo el 18% de los hogares cuenta con buena conectividad", explicó el gobernador.



A continuación, realizó una comparación con el desarrollo del ferrocarril en el país que generó en su trazado "la posibilidad de apariciones de pueblos" y "la posibilidad del traslado de personas, del vínculo y de la producción". "Es lo mismo lo que hoy significa internet: significa la posibilidad de sumar a esas vías y a esas rutas lo que hoy es clave para la transmisión de datos e información, para que genere arraigo en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Que permita que si una empresa está radicada en cualquier lugar de nuestro territorio, puede estar vinculándose con sus proveedores en el resto de la provincia, con sus clientes en el país o en el mundo, y que no tengamos una concentración en las grandes ciudades", detalló Perotti.



Por otro lado, destacó la importancia de una buena conectividad para las instancias de salud, que permita la atención médica desde lugares alejados de la provincia. Asimismo, en seguridad para "tener, no solamente la posibilidad de potenciar todo el sistema de videocámaras e información, sino también desde un patrullero poder identificar vehículos y personas". "En definitiva, sentimos que el Estado puede estar, además, con sus reparticiones mucho más cerca, garantizando mejores servicios y quitando trámites presenciales", agregó el gobernador.



Luego, destacó: "En particular, en el tema educativo, sentimos que este programa tiene que generar y ayudar en la inclusión digital, la transformación educativa, reducir estas brechas tecnológicas que nos van a dejar hoy alumnos conectados y no conectados".



“Creemos que en estas condiciones llegar a 365 municipios y comunas conectados es el desafío de estos años. Habrá más de 4 mil kilómetros de fibra óptica”, resaltó.



Finalmente, recordó que, en la Legislatura Provincial hay dos proyectos relacionados con la conectividad: "Un proyecto de ley qué modifica a la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que hoy existe, la que tiene a su cargo la empresa de gas, le ampliamos el servicio. Queremos aprovechar una estructura existente, y no duplicar esfuerzos, para que se convierta en una ley con la denominación Santa Fe Redes y Servicios".



"El otro proyecto de ley es el pedido de autorización para el endeudamiento que dará origen al sostén del Santa Fe Más Conectada, con la particularidad de la fuerte impronta en la inclusión digital y en la transformación educativa", finalizó.



De la presentación, participó la Mesa de Diálogo Económico y Social, compuesta por gremios, sindicatos, asociaciones, cámaras e instituciones vinculadas al trabajo, la producción, la educación, la iglesia, el comercio, la industria, y organizaciones sociales. También, estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz.



Financiamiento

El gobierno provincia logró un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para financiar la obra de 25 nuevas trazas - 4.000 kilómetros de fibra óptica- que garantizarán el acceso a internet de calidad a las 365 localidades de la Provincia. También prevee que 134 Barrios Populares de las ciudades de Santa Fe y Rosario tengan acceso a wifi libre. Asimismo el proyecto incluye expansión de la infraestructura educativa en las 9 regiones con la construcción de jardines, escuelas primarias, secundarias y FabLabs (espacios educativos innovadores, los primeros en la provincia).



La provincia ya obtuvo la garantía de Nación para acceder al préstamo, que posibilitará un cambio sustancial y transformará a la provincia en un lugar de mayor igualdad para los santafesinos y santafesinas.



Santa Fe+Conectada, no es solo un proyecto para llevar internet a toda la provincia, sino que es en sí mismo un programa transversal e interministerial, que reconoce a la importancia de la conectividad. Este desarrollo permitirá llegar a los ciudadanos y ciudadanas que viven en localidades más pequeñas y a los sectores más vulnerables de las grandes urbes.



Presentes

Participaron de la actividad la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; el senador nacional, Roberto Mirabella; los ministros de Educación, Adriana Cantero; de Economía, Walter Agosto; y de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet; y la Secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena.

También participaron de la actividad, mediante videollamada, los secretarios de Tecnologías para la Gestión, Sergio Bleynat; de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria González del Pino; y de Asuntos Estratégicos, Francisco Buchara.