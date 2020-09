Perotti: "La tarea fundamental de estos días es aumentar los testeos, detectar y aislar"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, se refirió al comportamiento de los santafesinos y santafesinas frente a la pandemia del COVID-19 y agradeció “el esfuerzo que han hecho y que vamos a seguir haciendo juntos". "Uno está orgulloso. El Día del Estudiante han tenido un comportamiento excelente, tratando de cuidar a sus amigos y familia. Esto es lo que tenemos que mantener todos, la responsabilidad de cada uno en el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del barbijo en forma permanente”, agregó.

“Estos días son para detectar -continuó-. Lo estamos haciendo en las zonas más importantes en el gran Rosario y Santa Fe, y lo haremos en los lugares donde aparezcan focos importantes de casos para actuar rápidamente y allí generar los controles”.

“En lo que queda de septiembre y octubre vamos a entrar en la batalla más dura que tengamos que dar los santafesinos. Esto nos lleva a hacerlo juntos. Es importantísima la tarea en cada comuna, en cada municipalidad, cuidando allí la capacidad de detectar rápidamente, de identificar a alguien con síntomas para que podamos hisoparlo y que cada uno actúe inmediatamente”, agregó.

Al respecto, el gobernador indicó que “si está conviviendo con un positivo, actúa como tal. Si alguien se levanta a la mañana con un síntoma, ejemplo: no tener gusto, se queda, se toma como positivo y empieza a avisarle a sus nexos. Así estaremos evitando que alguien circule contagiando. Eso va a ser fundamental para ayudar a disminuir la velocidad de contagio, que la tenemos muy acelerada en la provincia de Santa Fe. Recuerden siempre esto: identificar y aislar es lo principal. Allí bajamos la circulación”.

Por último, Perotti expresó: “No tienen idea lo que me duele que no puedan estar desarrollándose todas las actividades. Vamos a poner lo mejor para que, en el menor tiempo posible, estemos todos desarrollando nuestras actividades”.

Ayuda a sectores afectados

Asimismo, el titular de la Casa Gris enfatizó acerca de la ayuda que desde el Estado provincial se ha realizado desde el inicio de la pandemia a los sectores que se han visto afectados por el cese o cierre de sus actividades. “Hemos hecho desembolsos concretos: los subsidios a los sectores que no han podido trabajar desde el primer día; las asistencias de tarifas tanto en el congelamiento de la tarifa como en la incorporación de aquellos sectores que no han podido trabajar en la exención del cargo fijo de electricidad para ellos, lo mismo para el agua”.



También, “las instancias impositivas de diferimiento total para cada uno de estos sectores afectados y por el otro lado la asistencia financiera que de acuerdo al nivel de actividad desde los que no pudieron hacer actividad a los que están en actividad y necesitan recuperar capital de trabajo, a los que necesitan adecuarse tecnológicamente, incorporación de bienes de capital, o a aquellos sectores que están con una buena dinámica para el comercio exterior y necesitan prefinaciación de exportaciones es toda la batería que se ha puesto a disposición”, amplió el titular de la Casa Gris.



Además, Perotti sostuvo que “la atención de todos estos sectores nos preocupa enormemente porque son sectores medios, profesionales, son emprendedores, son el motor de pequeña y mediana empresa de esta provincia que siempre ha aportado al Estado y hoy requiere una mano. Por eso queremos que la ayuda sea efectiva y termine llegando”.



Sobre el final, el gobernador dejó un mensaje a todos los santafesinos y santafesinas, volviendo a pedir tomar las medidas sanitarias vigentes. “Hacia la vacuna tenemos que llegar la mayor cantidad de santafesinos y santafesinas bien y sanos”.