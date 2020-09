Santa Fe: La Municipalidad dispuso cómo debe funcionar el comercio

Desde este lunes habrá nuevas disposiciones para el sector comercial de la ciudad de Santa Fe. Las medidas dispuestas por el Municipio se definieron en conjunto con el Centro Comercial.

En este sentido, se dispuso que los locales ubicados en la zona del micro/macro centro (delimitado por las calles Suipacha, Rivadavia, avenida General López y Urquiza) solamente podrán funcionar con las modalidades “take away” o “delivery”. En tanto, los comercios no esenciales del resto de la ciudad podrán abrir sus puertas de 14 a 19.30 horas.

Con relación al comercio minorista de rubros esenciales, se señaló que están habilitados a funcionar en los mismos horarios que lo venían haciendo, siempre de corrido (de 10 a 18). La venta de esos rubros está habilitada tanto en locales individuales como en mercados o ferias de hasta 8 puestos.

En tanto, los locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados) sólo podrán funcionar bajo modalidades no presenciales. Es decir, están habilitados a la venta por delivery durante todo el día; y con la modalidad take away hasta las 22.