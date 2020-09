La propuesta de los intendentes fue insuficiente y FESTRAM hará un paro de 72 horas la semana que viene

Por Santotomealdia

Esta tarde de miércoles se reanudó la reunión paritaria entre los integrantes de la FESTRAM, y los intendentes y presidentes comunales de la provincia. Estos últimos habían solicitado un cuarto intermedio en el encuentro que se realizó el martes, para hacer efectiva una propuesta salarial a los representantes de los trabajadores municipales.

“Los Intendentes ofrecieron una suma de $3000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre, con carácter de no remunerativa y no bonificable, solamente a percibirse por el personal de planta permanente, vale decir sin beneficiar a los jubilados y dejando de lado, también, a los contratados y personal no efectivo”, detallaron en un comunicado enviado por la entidad gremial. Además, agregaron que el ofrecimiento realizado por los jefes de gobierno “no consistía en una propuesta salarial, sino que se trataba de la continuidad del ofrecimiento ya recibido y rechazado”.

Ante esta situación, la FESTRAM llevará adelante un paro de 72 horas la semana que viene. Para delinear los detalles de la medida de fuerza, los representantes paritarios de la Federación mantendrán una reunión este jueves.