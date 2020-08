“El gobierno clausuró la discusión y nosotros seguimos exigiendo aumento salarial”

AMSAFE y SADOP comenzaron un paro de 48 horas que se repetirá la semana que viene en el marco del malestar que generó el bono de 3000 pesos para activos y 2400 para jubilados, en negro, por única vez y por decreto, que anunció la semana pasad el gobierno provincial.

Durante la mañana de este martes, Rodrigo Alonso de AMSAFE La Capital y Pedro Bayugar, titular de SADOP Santa Fe, criticaron la actitud del gobierno y exigieron a la provincia un aumento digno para afrontar este 2020.

Rodrigo Alonso, titular de AMSAFE La Capital, sostuvo que “exigimos respuestas concretas del gobierno provincial. Desde febrero exigimos una recomposición salarial y desde hace 6 meses no tenemos respuestas. El gobierno clausuró la discusión salarial. El gobierno no discute, comunica lo que le parece”.

Además, Alonso manifestó que “este bono que decretó no tiene nada ver con lo que necesitamos los activos y jubilados docentes. No hay motivos para que no se otorgue un aumento para los activos y jubilados, un bono de emergencia para los reemplazantes. No hay motivos para que no se hagan los traslados, los concursos y para que sigamos sufriendo la sobrecarga laboral, con una capacitación que nada tiene que ver con los intereses de los docentes”.

Por su parte, Pedro Bayugar, titular de SADOP Santa Fe, señaló que “el gobierno nos debe una recomposición salarial desde el comienzo de este año. Santa Fe es el único gobierno provincial que no le reconoció este derecho a los trabajadores. Tampoco nos asisten con las condiciones de trabajo en esta pandemia, nuestras PC, nuestras conexiones de internet y hasta las fotocopias”.

Finalmente, Bayugar remarcó que “este bono no reconoce el esfuerzo de los docentes. Por eso, arrancamos este nuevo plan de lucha. Si no hay respuestas, continuaremos con los paros”.

Fuente: LT10