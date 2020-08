El presidente del Líbano no descarta una "intervención externa" en la explosión en Beirut

El presidente del Líbano, Michel Aoun, dijo que no descarta la posibilidad de una "intervención externa" en la explosión ocurrida el martes en el puerto de Beirut, aunque la principal hipótesis es que fueron provocadas por el mal almacenamiento del material explosivo.



"La causa de las explosiones no se ha determinado todavía, puesto que existe la posibilidad de que se produjera una interferencia externa vía misil, bomba o cualquier otra acción", aseguró Aoun en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena libanesa MTV. El mandatario libanés reveló, además, que le pidió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que el miércoles visitó Beirut, las "imágenes aéreas de la explosión".



"Si no tienen, se las pediremos a otros países para determinar si fue un ataque externo", agregó antes de reiterar que se hará una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades. "Nadie está protegido", subrayó, en relación a la posible implicación de altos cargos del gobierno. En este momento, la principal hipótesis es que 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban años almacenadas en el puerto de Beirut por confiscaciones ardieron por las precarias condiciones de seguridad.



Más temprano, las autoridades sanitarias anunciaron que la cifra de muertos por la explosión ascendió a 154 mientras que los heridos son 5.000, según la agencia de noticias libanesa NNA. Se espera que las operaciones de rescate se aceleren a medida que vayan llegando los socorristas enviados por distintos países como parte de la ayuda internacional destinada a la capital libanesa, que incluye personal sanitario, hospitales de campaña e insumos médicos.



"Lo que más necesitamos ahora mismo son hospitales de campaña en distintas zonas de Beirut", expresó el ministro de Salud, Mohamad Hasan, en una conferencia de prensa. Los hospitales capitalinos ya habían llegado el miércoles al límite de su capacidad obligando a trasladar a algunos pacientes a otras ciudades.

Por otro lado, las autoridades judiciales informaron que un total de 16 personas fueron detenidas en relación con a la explosión del puerto. El comisionado estatal interino del Tribunal Militar de Líbano, Fadi Akiki, dijo que entre los detenidos está el director general del puerto de Beirut, Hassan Koraytem, informó la agencia de noticias ANSA.



La magistratura, además, dispuso el congelamiento de las cuentas de siete personas, entre ellas el director del puerto y el jefe de la Aduana libanesa, Badri Daher. Las autoridades interrogaron a más de 18 funcionarios portuarios y aduaneros y a otros involucrados en los trabajos de mantenimiento del depósito que estalló el martes, y 16 fueron puestos bajo custodia.



El director general del puerto y el jefe de la Aduana, también arrestados, declararon el miércoles que se habían enviado varias cartas a la magistratura pidiendo la remoción del material altamente explosivo almacenado en el puerto.

Las enormes explosiones fueron provocadas por un incendio en un depósito que albergaba una gran cantidad de nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Además de los muertos y heridos, se estima que unas 300.000 personas se quedaron sin techo. La explosión, en plena pandemia, genera preocupación entre las autoridades ante la posibilidad de que se disparen los contagios de coronavirus, enfermedad que ya ha afectado a 5.672 personas en el país y se ha cobrado la vida de 70 libaneses.

