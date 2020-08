Florencia González: “Las comisarías están colapsadas y el vecino paga las consecuencias en Santo Tomé”

La concejal de la UCR Florencia González manifestó su preocupación por las reiteradas fugas de presos en las comisarías de Santo Tomé. “El ministro de seguridad se comprometió a no recibir más presos en las comisarías y vemos con preocupación que ésta decisión no se ejecuta. En el mientras tanto, se sigue poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos, del personal policial y de las mismas personas aprehendidas, que se encuentran detenidas en espacios que no tienen las condiciones adecuadas”, indicó la legisladora.



En la misma línea, la edil pidió al ministro Marcelo Saín y al Gobernador Omar Perotti que resuelvan esta situación de manera urgente. “Estos episodios desnudan un deficiente estado de las dependencias policiales y de la estructura penitenciaria. Además, ponen en riesgo no sólo a los vecinos, sino además a los agentes policiales que trabajan en las comisarías y a las mismas personas detenidas que se encuentran alojadas en espacios que no son los adecuados”, sostuvo la concejal.



Florencia González afirmó que no se pueden seguir dilatando la decisión de no alojar más a los presos en las comisarías. “Los vecinos necesitan que esta situación se resuelva de manera urgente. Los efectivos policiales necesitan mejores condiciones para realizar su trabajo y las personas aprehendidas necesitan estar alojadas en espacios en condiciones para resguardar su seguridad y la de la comunidad”, agregó.