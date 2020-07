Se conoció otro ataque sufrido por un automovilista en el Acceso Norte

Por Santotoméaldia:



En las últimas horas, se conoció un nuevo ataque a un automovilista en el Acceso Norte a la altura del complejo Gato Félix. "El miércoles 8 de julio a las 20.30 voy con mi mujer y mi hija de dos años a visitar a mi mamá que nos invitó a comer. Vivo en la zona norte de Santa Fe, tomé por la autopista, bajo por acceso norte, paso la zona de countries, y cuando termina la zona iluminada, hago cinco metros y escucho un ruido fuerte", contó Matías a Santotoméaldia.

Al cerciorarse que ni su mujer, ni su hija se encontraban heridas continuó la marcha hasta la casa de su hermana. "Cuando paré, pensé: nos pegaron un tiro. Me acerqué al Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, cerca de las 21 y me dicen que no era un tiro, sino un balinazo", detalló Matías.

Un patrullero se acercó a la zona donde éste automovilista había sido atacado y detuvieron a un chico con una gomera y balines de acero y a otros dos hombres que se encontraba en un auto. "Había un auto en la zona iluminada haciendo campana, por si algún auto paraba para robarles y poder salir disparando", señaló el automovilista agredido.

Cabe destacar que este nuevo ataque sucedió en la misma zona, el mismo día y casi en el mismo horario en que agredieron a un grupo de amigos que se trasladaban en auto.