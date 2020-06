Vizcarra advirtió que las clínicas privadas de Perú serán expropiadas si no llegan a un acuerdo sobre las tarifas

Ante la falta de acuerdo entre las clínicas privadas de Perú en las negociaciones sobre las tarifas que se aplicarán a pacientes con COVID-19 para que ingresen a sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), este miércoles el presidente Martín Vizcarra dio un ultimátum a las clínicas: si en 48 no llegan a un acuerdo, serán expropiadas.

El mandatario, durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, sostuvo que ya hubo varias reuniones entre el sector sanitario público y privado. No obstante, hasta la fecha no ha habido un acuerdo entre las partes.

“La tarifa propuesta por el Gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas (...) No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida, y pensando en el artículo número 1 de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución”, anunció Vizcarra.

El artículo citado por el presidente peruano, señala lo siguiente: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”.

Perú es el segundo país de América Latina más afectado por el coronavirus, y su sistema de salud está cerca del colapso (Foto: AP)

El jefe de Estado deseó también poder “tener en reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población”. “Si nos rebasa, tendremos que usar la oferta privada a precio razonable”, agregó.

Este martes, Perú superó los 260.000 casos de coronavirus, al cumplir 100 días de confinamiento nacional obligatorio por la pandemia, y recibió una donación de 250 ventiladores de Estados Unidos, según informó el Ministerio de Salud.

Los casos confirmados de COVID-19 subieron a 260.810, de acuerdo al balance diario del gobierno, tras registrarse 3.363 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

Perú, con 33 millones de habitantes, es el segundo país en América Latina con más casos, detrás de Brasil.

Los decesos siguen superando el centenar diario, con 181 muertos en 24 horas, incrementando a 8.404 el total de fallecidos desde el 19 de marzo, cuando se registró en el país la primera muerte causadas por el nuevo coronavirus.

Ya son más de 8.400 los muertos por coronavirus en Perú (Foto: reuters)

Perú tiene sus hospitales colmados y cerca del colapso, con 10.588 pacientes infectados de coronavirus, en medio de una notoria carencia de equipos médicos ante la dimensión de la pandemia.

En mayo, el gobierno pidió ayuda a Estados Unidos para hacer frente a la situación, y parte de la ayuda de Washington se concretó este martes con la donación de los 250 ventiladores de última generación, que permitirán equipar las unidades de cuidados intensivos, y dos hospitales de campaña para la Amazonía.

“Nuestra donación hoy de 250 ventiladores mecánicos al Perú salvará la vida de pacientes en distintas regiones”, dijo a la prensa el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Lima, Denison Offutt.

“Hemos destinado unos tres millones de dólares para enfrentar los efectos de la pandemia en las comunidades indígenas en el Amazonas. Nuestra ayuda también implica dos hospitales de campaña que están en camino para ayudar a pacientes en el país”, agregó Offutt.

Vizcarra recibió la donación y destacó que estos equipos servirán para reforzar a los hospitales frente a la pandemia.

La donación había sido prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conversación telefónica con Vizcarra el 9 de mayo.

Fuente: Infobae