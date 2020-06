Corvalán: "Después de donar plasma me puse a entrenar"

El basquetbolista Facundo Corvalán, primer deportista argentino en donar plasma después de superar el coronavirus, subrayó la sencillez de ese procedimiento y contó que inmediatamente después de cumplirlo pudo entrenarse con normalidad.



"Es importante que la gente se anime a donar plasma, que averigüen, que se informen y así poder dar una mano a personas que la están pasando mal. Yo doné el plasma y después me puse a entrenar con completa normalidad. Ni mareado estuve. Sólo me pidieron que me hidrate bastante", le explicó el joven juninense a Télam en su intento de generar conciencia social.



Corvalán, que se contagió de coronavirus en España y recibió el alta el 3 de abril en Junín, donó este miércoles 600 militros de plasma para tres pacientes en grave estado en el Hospital Penna de Bahía Blanca. "Me dijeron que esa cantidad serviría para tres enfermos en una situación más complicado. En esta etapa sin tantos donantes se apunta a la gente que la está pasando peor y por eso creo que si muchos recuperados damos una mano esto puede terminarse antes", comentó Corvalán a Télam.



Hasta el momento, los criterios oficiales indican que el plasma tiene como prioridad enfocarse en los enfermos graves o moderados de más de 60 años, personas con comorbilidades o todas aquellas que están graves y presenten signos de empeoramiento. Asimismo, el ex Ciclista Juninense y Bahía Basket en Argentina relató que su familia le pidió que en caso de donar en la zona del AMBA, ya que hay centros en La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), al regresar debía hacer el aislamiento de dos semanas en una parte de su casa y por eso se inclinó por Bahía Blanca, donde no hay transmisión comunitaria del virus y además reside su novia.



"No duele para nada, te sacan sangre, retiran después el plasma que es específico de eso y te devuelven toda la sangre sin el plasma", detalló sobre el proceso. "El objetivo es romper barreras. Sé que sólo son tres personas pero me gustaría que la gente se anime. Es importante. Considero que si todos o muchos somos solidarios vamos a poder pelearla más fácil", reiteró con entusiasmo.



Corvalán, que en la última temporada jugó en Real Canoe del ascenso español, destacó que tras su alta hizo una vida normal, cumpliendo "con todas las obligaciones impuestas por el gobierno nacional, provincial y local" durante su estadía en Junín, y que ya el proceso de recuperación "quedó atrás" aunque todavía no le pudieron confirmar si tiene riesgo de contraer de nuevo coronavirus.

"Por los anticuerpos que generé me dijeron que es muy complicado pero no lo pudieron asegurar ciento por ciento", afirmó. En esa línea, el base recomendó mantener los cuidados habituales y hacerle caso a las autoridades gubernamentales porque "no es nada lindo tener coronavirus".



A su vez, Corvalán rememoró: "El riesgo de contagiarse es en un detalle, en un descuido. Entiendo que hay gente que tiene que salir a la calle a juntar unos pesos y la situación es complicada. Por suerte vimos un poco cómo afectó antes a otros países y pudimos anticiparnos un poco. El virus no solamente nos pega a los deportistas, también hay muchos trabajadores sin percibir sus ingresos o con limitaciones".

Entrenamiento y futuro incierto

En otro orden, el ex seleccionado juvenil se entrena ahora en Bahía Blanca, donde está permitido correr a 500 metros del domicilio, como en Junín, y de esta manera aprovecha para realizar circuitos y diferentes "situaciones de juego". "Tengo dos pelotas y en el barrio hay una cancha aunque no está permitido la utilización en general, trato de hacer entrenamiento. La ansiedad es la que tenemos todos", opinó.



En relación a su carrera, ya como agente libre tras terminar su contrato en mayo con Bahía Basket y su préstamo con Real Canoe de España, adelantó que aguarda por las posibles ofertas cuando "se abra el mercado" y tampoco descartó jugar la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en caso que se habiliten los dos cuadrangulares finales y se permitan las incorporaciones de jugadores nacionales.



"Mi futuro es tan incierto como el de varios basquetbolistas, estoy esperando que se abra el mercado de España. Ya estoy como agente libre y aguardaremos por una oferta. Estoy entrenando lo más que puedo en mi casa, poniéndole todo para el día que volvamos a una cancha", vislumbró con ganas de regresar.



Por último, Corvalán, que tuvo como formadores a los campeones olímpicos Juan Ignacio "Pepe" Sánchez y Alejandro Montecchia en Bahía Basket, valoró: "Tener a integrantes de la Generación Dorada en mi formación hizo que adelantemos mucho en el crecimiento, no solamente en lo deportivo. Además son ex's jugadores en mi puesto y que hicieron carreras tremendas. Muchas veces nos juntaban a tres y cuatro un domingo a la noche para prácticas especiales. Todavía me pregunto cuándo ven a las familias".



Finalmente, el perimetral, que apareció en el documental de Fabricio Oberto -campeón olímpico y ex NBA- estrenado la semana pasada- recordó: "Eso se dio en una práctica que vino él, la disfrutamos y aprendimos pero no nos esperábamos que nos filmen".

Fuente: Télam