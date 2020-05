El Banco Central estableció una tasa mínima de 30% en plazos fijos para fomentar el ahorro en pesos

El Banco Central subió al 30% la tasa mínima nominal anual para los plazos fijos que se conformen a partir del lunes, con el objetivo de profundizar la tendencia iniciada en abril, cuando los depósitos en moneda local subieron 8%, y desalentar la demanda de dólares.



El Gobierno nacional dispuso en las últimas semanas una serie de medidas que tienen por objeto desalentar la demanda de dólares y estimular el ahorro en pesos y la utilización de la moneda nacional para mover el sistema productivo, tal como planteó el presidente Alberto Fernández pocos días después de asumir.



En la práctica, la puesta en vigencia de nuevas medidas cambiarias despejó el camino para que el BCRA lograra hoy hacerse con un volumen de compras en el mercado de cambios por US$ 280 millones, revelaron a Télam fuentes de la entidad al cierre de la jornada.



"No sorprendió teniendo en cuenta la demanda de dólares y que las medidas del Gobierno venían por el lado de limitar el acceso a la divisa norteamericana y frenar la escalada del tipo de cambio", explicó una fuente del sistema financiero, que agregó que "se entiende en este contexto de querer frenar al dólar".



El Central elevó la tasa mínima para remunerar a las imposiciones en plazos fijos al equivalente a 79% de la tasa de política monetaria Leliq, que deberán ofrecer a partir del 1 de junio de 2020 las entidades financieras del Grupo A, que representan casi la totalidad del sistema.



La Comunicación “A” 7027 aprobada por el directorio del BCRA elevó de 70% a 79% de la tasa Leliq la remuneración de los plazos fijos, lo que para los ahorristas, significa una Tasa Nominal Anual de 30,02% (TNA) y una Tasa Efectiva Anual de 35% (TEA), sin importar el volumen o razón social.



Como limitante, el Central estableció que "el beneficio de la tasa mínima no estará disponible para las empresas que hayan accedido a las líneas de financiación a una tasa subsidiada del 24%".



La medida se suma a otra anunciada anoche en la que la entidad monetaria para determina el acceso de las empresas al mercado de cambios.



El Directorio del BCRA dispuso que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos "deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior".



Además extendió a 90 días previos y 90 días posteriores (de los 30 fijados anteriormente) la restricción para realizar operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas para las empresas que requieran acceder al mercado oficial de cambio.



Adicionalmente, el Directorio dispuso que las empresas deberán solicitar autorización previa al BCRA para acceder al mercado de cambios para el pago de obligaciones comerciales con el exterior si redujeron el monto vigente al 1 de enero de 2020.



Esta medida se encuadra con lo planteado por el presidente Alberto Fernández en diciembre a pocos días de su asunción cuando dijo:"tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares".



En esa línea, el Gobierno nacional ha dispuesto una serie de medidas que tienen por objeto desalentar la demanda de dólares y estimular el ahorro en pesos y la utilización de los pesos para mover el sistema productivo.



De allí que los depósitos en pesos crecieron un 8% mensual en abril impulsados por subas de hasta 13% en cajas de ahorro y cuentas corrientes, de acuerdo a un relevamiento de First Capital, en base a datos del BCRA.



Según el informe, los depósitos en moneda local acumularon el mes pasado casi $3.464 millones. Dentro de ese segmento, los depósitos realizados en Plazo Fijo aumentaron 3,8% respecto a marzo y alcanzaron un stock de $1.517 millones.



La suba de depósitos a plazo estuvo impulsada por los plazos fijos tradicionales, con una suba de $33.000 millones seguida por los plazos fijos pre cancelables, que aumentaron $22.180 millones, o un 24%, arrojó el informe.

Fuente: Télam