La Justicia obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 11: ¿y las avenidas de nuestra ciudad?

La Cámara Federal de Resistencia ratificó la sentencia que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a reparar de forma urgente un tramo crítico de la Ruta Nacional 11, que atraviesa los departamentos Vera, San Javier y General Obligado. El fallo responde a una acción de amparo impulsada por el diputado provincial Dionisio Scarpín, quien presentó la medida judicial en octubre de 2024 tras sufrir daños personales por el mal estado de la traza.

“Satisfecho por el fallo, pero también preocupado. No puede ser que tengamos que ir a la Justicia para que el Estado haga lo que le corresponde: mantener una ruta”, expresó Scarpín en diálogo con Nova al Día. El legislador destacó que tras conocerse el fallo, recibió consultas de distintas partes del país para replicar la experiencia judicial, lo que demuestra que el mal estado de las rutas nacionales es una problemática extendida. “Obvio que se puede presentar un amparo o una medida cautelar, pero tiene que hacerlo alguien que sea usuario del tramo afectado”, explicó.

En este contexto, el caso reaviva la discusión sobre la situación de la Ruta 11 en Santo Tomé, especialmente en tramos urbanos como Avenida 7 de Marzo, Luján y Richieri, que presentan un deterioro notorio y falta total de mantenimiento por parte del Estado nacional.

Si bien el fallo se limita al norte santafesino, abre una vía legal posible para que ciudadanos de nuestra ciudad también exijan respuestas, siempre que puedan acreditar el uso frecuente y los perjuicios sufridos.

Además de ordenar la reparación, la Justicia exigió a la DNV informes sobre el avance de los trabajos, al tiempo que rechazó los argumentos procesales del organismo nacional. “La Justicia entendió que la responsabilidad del Estado es indelegable. No estamos hablando de hacer una ruta nueva, sino de tapar los pozos, cortar el pasto, hacer que la gente pueda transitar sin jugarse la vida”, concluyó Scarpín.

Diputado provincial Dionisio Scarpin.

"Mantener una ruta no altera el déficit cero"

En otro tramo de la entrevista, el diputado reconoció la preocupación del gobierno nacional por cumplir con el objetivo de déficit fiscal, pero remarcó que eso no puede ser excusa para desatender obligaciones básicas. “Entendemos que el gobierno esté enfocado en mantener el déficit cero, y estamos de acuerdo con eso. Pero también hay que decirlo con claridad: mantener una ruta, tapar pozos, cortar el pasto, no es una erogación significativa para el Estado nacional”, afirmó.

“Acá no estamos pidiendo hacer una ruta nueva, estamos pidiendo que la gente no se siga matando por el estado de abandono. Transitar de forma segura es un derecho básico y el Estado tiene una responsabilidad indelegable”, agregó.

El diputado señaló que detrás del deterioro de las rutas hay una decisión política de no enviar recursos a Vialidad, lo que afecta directamente a miles de argentinos. “Así no se puede crecer. Si el país quiere desarrollarse, también necesita infraestructura. No hay forma de mejorar la economía si las rutas están destruidas”, sentenció.