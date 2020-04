Walter Montillo contó cómo está la salud de su mamá por el coronavirus

Walter Montillo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego e haber perdido a su papá y su abuelo en las últimas semanas. El exfutbolista de Tigre hizo contó cómo está la salud de su mamá, que también dio positivo de coronavirus.

"Hoy es mi cumpleaños. Diferente a todos los anteriores. Días difíciles los que nos toca pasar a todos. Por suerte los tengo a ellos cuatro que están siempre y cuando más necesito una sonrisa en sus caras. Agradezco todos los mensajes que me hacen llegar y repruebo todas las informaciones erradas que algún sector de la prensa utiliza", escribió Montillo en su cuenta de Instagram.

"Para aclarar un poco todo, no he tenido contacto con ningún periodista desde lo que paso con mi viejo (solamente se lo he comunicado a la gente de @udechileoficial). Con respecto a mi mamá, ella se encuentra aislada hace 14 días. Se podía esperar que el test de Covid de positivo por el acercamiento con mi papá. Se encuentra asintomática y a la espera del nuevo test para ver si ya está curada", contó sobre el estado de salud de su madre.

Luego, Montillo se quejó: "Les pido encarecidamente a los medios que chequeen una y otra vez la información, ya que hay gente que confía mucho en sus noticias".

El papá de Montillo murió la semana pasada víctima del Covid-19. Anteriormente había fallecido el abuelo. El futbolista está en Santiago, donde juega para la Universidad de Chile, con su esposa y sus tres hijos.