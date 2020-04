EEUU registró más de 2.000 muertos en un día y superó los 500.000 casos

Estados Unidos se consolidó como el país con más casos de coronavirus al traspasar hoy los 500.000 y se encaminaba a superar a Italia en el total de muertes tras registrar un récord mundial de 2.000 decesos por el virus en solo 24 horas, informó la universidad Johns Hopkins.



Entre el jueves y ayer, al menos 2.108 personas murieron en Estados Unidos, con lo que su total de víctimas mortales superó los 18.700, muy cerca de los 18.849 que la universidad estadounidense registra para Italia, donde las cifras de muertos están en disminución.



El 60% de los fallecidos en las últimas 24 horas en Estados Unidos vivía en tres estados: Nueva York, donde 777 personas perdieron la vida, el vecino Nueva Jersey con 232 víctimas mortales y Michigan, donde hubo un récord estatal de 205 decesos, siempre según Johns Hopkins.



“Entiendo con mi intelecto por qué está pasando esto. (Pero) no por eso es más aceptable", dijo anoche el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.



Funcionarios de Salud del estado dijeron que el número de personas en terapia intensiva cayó por primera vez desde mediados del mes pasado y que las hospitalizaciones también estaban a la baja, comparadas con los incrementos diarios de más de 1.000 de la semana pasada.



Cuomo dijo que si la tendencia se mantenía, Nueva York podría no necesitar desbordar hospitales de campaña que se están construyendo.



La ciudad de Nueva York, que concentra la mayor parte de los muertos en el estado, comenzó ayer a enterrar cadáveres sin reclamar en una fosa común en la isla de Hart, en el extremo noroeste de la Gran Manzana, producto del creciente aumento de víctimas mortales.



Por otro lado, el número de contagios detectados en Estados Unidos dio hoy un salto y superó el medio millón de casos al registrar específicamente 501.615, según Johns Hopkins, que indica también que más de 28.000 pacientes se han recuperado.



De esa forma, Estados Unidos se mantiene como foco de la pandemia y lidera el número de contagios en el mundo por delante de España, donde hay unos 158.000 casos; Italia con más de 147.000; y Francia con casi 126.000.



Según la universidad, ayer los muertos por la Covid-19 en el mundo superaron los 100.000, mientras que hay más de 1,7 millones de personas infectadas.



A nivel federal, la Casa Blanca había estimado que el coronavirus podría dejar entre 100.000 y 240.000 muertos, pero esta semana redujo esa proyección hasta dejarla en 60.000.



En total, 42 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos para obligar a sus ciudadanos a quedarse en casa, lo que afecta a alrededor del el 95% de la población estadounidense, unos 316 millones de personas.



El presidente Donald Trump dijo que su gobierno no levantará las restricciones hasta que las condiciones de seguridad sanitaria lo permitan, aunque anunció la creación de un equipo especial de "Apertura de Nuestro País" que evaluará cuándo es momento de poner fin a las medidas.



"Quiero abrirlo lo antes posible", dijo el mandatario.



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que aliviar las restricciones de manera prematura podría "llevar a un mortal resurgimiento".

