Florencia González: “Los empleados y prestadores de servicios del municipio no son responsables de esta crisis”

La concejal Florencia González expresó su solidaridad con los trabajadores y prestadores de servicios del Municipio, luego de conocerse que el gobierno local sólo está en condiciones de pagar 40% de los salarios. “En el marco de esta emergencia, los empleados de la Municipalidad son quienes están en la primera línea de contención, ya que son quienes permiten la prestación de algunos servicios esenciales. El incumplimiento del pago de sus haberes deja a los trabajadores, y a sus familias, en una verdadera situación de vulnerabilidad social, alimentaria y psicológica”, manifestó la legisladora.



Para González, la emergencia sanitaria desnudó una situación que se advertía desde hace algunos meses, respecto a la situación financiera del Municipio. “Entendemos que estamos en una emergencia excepcional, pero es responsabilidad de quienes gobiernan prever este tipo de escenarios; de esa manera hubiesen podido evitar llegar a este extremo y proteger a sus trabajadores”, consideró.



“Las dificultades económicas del Municipio no son solo producto de la pandemia”, agregó la edil. “Cuando se trató en el Concejo el presupuesto 2020 planteamos que estaba elaborado sobre bases ficticias y que anticipaba un déficit que superaba los 600 millones de pesos. En ese momento ya advertimos que ni siquiera se garantizaba el pago de salarios para este año”, recordó.



A continuación, González afirmó que “si esta realidad se hubiese sincerado públicamente con mayor anticipación, se hubiese contado con más tiempo para buscar alternativas que impidan llegar a esta situación límite”. En ese sentido, advirtió: “las autoridades municipales no pueden plantear hoy, 7 de abril, cuando los trabajadores ya deberían tener el 100% de sus salarios depositados, que esta situación "escapa a cualquier tipo de previsión’”.



Más allá de las observaciones realizadas, la concejal González se puso a disposición del Ejecutivo para contribuir en la búsqueda de mecanismos que permitan resolver la coyuntura cuanto antes. Finalmente, exigió que “de manera urgente se gestionen los fondos y se brinden certezas a los trabajadores sobre la fecha de pago del 60% restante, para no afectar aún más a tantas familias de la ciudad”.

Fuente: Prensa Florencia González