Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta que termine Semana Santa

El presidente Alberto Fernández dijo esta noche estar "muy contento" con "cómo nos comportamos como sociedad" con el aislamientos social, preventivo y obligatorio porque "fue cumplido por el 90 por ciento de los argentinos", en un mensaje dirigido a la sociedad.



En el mensaje que transmitió a la población desde la Residencia de Olivos, Fernández anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que termine Semana Santa.



Al anunciar la extensión de la vigencia del aislamiento hasta el 12 de abril próximo, sijo que con esta medida se está "ganando tiempo y lo estamos aprovechando muy bien", en el marco de lo que definió como "una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos".

El presidentedestacó el haber sido Argentina elegida por la OMS como uno de los diez países para probar una vacuna, lo que implica "un reconocimiento de la comunidad internacional científica", gracias a que nos adelantamos al problema.



También les dijo a los habitantes de los barrios más humildes, que "el Estado va a estar más presente que nunca", destinando recursos económicos y alimentos, y les pidió que "respeten la cuarentena" y que "cuiden a sus mayores".

Advirtió el mandatario que va a ser "inflexible" y "duro" con los empresarios que despidan gente, que dejen "desamparadas" a las personas, y les dijo que quizá en este momento la lógica es "no es perder, sino ganar menos", con un sentido solidario ya que, reiteró, "nadie se salva todo"



Fernández aseguró, además, que frente a la pandemia de coronavirus, "estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, no el Gobierno sino la sociedad", y sostuvo que, si bien "queda mucho por delante y no tenemos garantizado ningún resultado, sí sabemos que, si cumplimos con ciertas cosas, el dolor será menor".

MIRÁ EL MENSAJE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN:

Fuente: Télam