Tarjeta Alimentar 2020: qué es, cómo funciona y quiénes pueden obtenerla

La Tarjeta Alimentar es una iniciativa del gobierno de Alberto Fernández que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre, y busca beneficiar a 2 millones de personas entre embarazadas y madres de chicos menores de seis años, de los sectores más vulnerables.

La tarjeta, emitida por el Banco Nación, permitirá a las familias beneficiadascomprar alimentos (excepto bebidas alcohólicas), pero no extraer dinero de los cajeros, como los plásticos tradicionales o la Asignación Universal por Hijo.

Quiénes pueden obtener la Tarjeta Alimentar

La tarjeta está destinada a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.



Hay dos tipos de credencial en función de su monto:

Una de 4 mil pesos, que será entregada a las madres embarazadas a partir del tercer mes y familias con un solo chico

Una de 6 mil pesos, que tendrá como destinatario a los padres de dos o más hijos.

Cómo se puede obtener la tarjeta alimentaria

La implementación será automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite. Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática.

La ANSES es quien notifica al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se realizan vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de ANSES. También se puede consultar en el padrón si se es beneficiario de la tarjeta alimentaria.

Cuándo se recargan las tarjetas

La tarjeta, que no permite extraer dinero en efectivo, se recargará de manera automática el tercer viernes de cada mes. Según informa el Ministerio de Desarrollo, "esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes", y se irá implementando por etapas en cada una de las provincias del país.