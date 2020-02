La aberrante justificación de un cura pedófilo que violó y embarazó a una nena de 14 años: "Ella me buscaba"

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un audio estremecedor. Se trata del relato de Nelson Williams Montes Lizarazo, un exsacerdote pedófilo de la diócesis de Bogotá, en Colombia, que tuvo un hijo con una nena de 14 años e intentó justificarlo con una frase aberrante: "El amor no tiene edad".

Previo a las declaraciones del cura, la víctima, de nombre ficticio Paola, había relatado en diálogo con Radio Caracol los abusos que sufrió a manos de Montes Lizarazo.

"Cuando yo tenía 10 tocó por primera vez mis partes íntimas y días después lo repitió en dos ocasiones", recordó la mujer, que hoy tiene 30 años. Luego, el sacerdote viajó para terminar un seminario y, tres años más tarde, volvió a buscarla. "Apareció en la casa de mi hermano, donde yo estaba. Me tapó la boca y me violó. Dijo que lo que estaba pasando no estaba mal porque era un designio de Dios y tenía que ocurrir porque él 'era un enviado de Dios'", continuó.

Posteriormente, Paola contó que el hombre la obligó a acompañarlo al Seminario Mayor de Bogotá. "Estaba a punto de ordenarse. Dijo que yo era su sobrina. Me llevó a su habitación y volvió a violarme". A partir de entonces, los abusos prosiguieron hasta 2003, cuando quedó embarazada.

"Tuve a mi hijo a los 15 años y él registró al nene con su apellido. Pero siguió oficiando como cura como si nada hubiera pasado. Después de unos días dejó de aparecer y nunca respondió a mis llamados. En el 2007 ya no lo vi más", aseguró.

Con el correr de los años, la joven decidió denunciar por violación a Montes Lizarazo ante el Arzovispado y la Policía. Sin embargo, fue desoída por ambos y el cura transferido a Venezuela, donde ejerció hasta 2017. Pero a raíz de nuevos intentos de la víctima por obtener justicia, en 2018 fue intimidada para que detuviera sus acciones, y a cambio expulsaron al sacerdote pedófilo de la diócesis.

"El amor no tiene edad", la justificación de Montes Lizarazo

Esta semana, el citado medio contactó al cura para escuchar su lado de la historia. En diálogo con los conductores del ciclo, el hombre admitió que comenzó una relación Paola cuando ella tenía 10 años, y que ésta fue avalada por los familiares de la nena.

"Cuando uno se enamora, no tiene un calendario para decir cuántos años tiene uno, o cuántos años tiene la otra persona. Las circunstancias se dan para que surja esta relación de amor", manifestó.

Sorprendido por su respuesta, uno de los periodistas le preguntó si no consideraba "abusiva" su relación con una chica de tan corta edad. Situación que, además, es absolutamente ilegal y que, incluso si hubiera contado con la aprobación de la menor, representa una violación.

"Si se pone uno a ver estadísticas, se va a dar cuenta de que hay muchas relaciones consentidas por la familia", respondió Montes Lizarazo. Además, aseguró que no tuvo relaciones con ella hasta que cumplió 14 años. "Ella me buscaba. Fue un vínculo consentido a raíz de la cual nació un niño, mi hijo. Las circunstancias se dieron y sucedió", concluyó.

Fuente: Todo Noticias