"Parásitos" hizo historia en los Oscars 2020 al ganar el premio a mejor película

Por primera vez en la historia de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, una película extranjera se quedó con el máximo galardón de los Oscars. Parasite, del director coreano Bong Joon Ho, se impuso como Mejor película, categoría en la que también competían Contra lo imposible, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Había una vez en Hollywood, Historia de un matrimonio y 1917.

El film también obtuvo otras tres estatuillas, como Mejor guión original, Mejor película extranjera y Mejor director, categoría en la que figuraban leyendas del cine como Sam Mendes (por 1917), Todd Phillips (por Joker), Martin Scorsese (por El Irlandés) y Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood).

Como era de esperarse, Joaquin Phoenix se consagró como Mejor actor por Joker y Renée Zellweger como Mejor actriz por Judy, un film sobre la vida de Rupert Goold. Brad Pitt, en tanto, se llevó el galardón como Mejor actor de reparto por Había una vez en Hollywood, mientras que Laura Dern hizo lo propio por Historia de un matrimonio.

Noche de sorpresas y musicales

La Academia regaló todas las sorpresas al final de la noche, cuando Bong ganó como Mejor director" A la hora de agradecer, pidió un aplauso para Scorsese, por lo que todo el teatro se puso de pie para homenajear al histórico cineasta.

Párrafo aparte fue el agradecimiento de los actores y actrices que trabajaron en Parasite. Cuando estaban hablando, les subieron la música, les bajaron el micrófono y los dejaron con la palabra en el aire. Fue ahí que Tom Hanks, entre otros, empezaron a gritar para que los dejaran continuar. Al final, el micrófono volvió y los discursos siguieron.

Minutos antes, Phoenix se había alzado como Mejor actor, oportunidad que tomó para pedir por una mayor conciencia medioambiental. "Somos culpables de creer que somos el centro del universo, nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y luego robar a su cría. Usamos su leche para nuestro café y cereal. Podemos crear sistemas para beneficiar a todos los seres vivos del planeta", dijo.

"Pensaba en temas agobiantes y a veces uno siente que defendemos causas diferentes, pero veo un elemento común: es la lucha contra la injusticia de creer que una raza puede dominar a otra de manera impune", agregó visiblemente emocionado y luego recordó a su hermano River, que murió en sus brazos.

Como era de esperar -y como siempre sucede- los shows musicales estuvieron presentes. Eminem interpretó su canción ganadora del Oscar en 2003, "Lose Yourself", luego de 17 años de haberse llevado la estatuilla en una gala a la que no acudió por pensar que no le sería entregada.

Un rato después, Elton John subió al escenario para rockearla. Obviamente, fiel a su estilo, su outfit extravagante lo acompañó: ambo violeta, zapatillas amarillas y anteojos rosados. Luego acompañaría a Bernie Taupin, su letrista y amigo de toda la vida, para agradecer por la estatuilla que ganó con "I'm gonna Love Me Again" de la película biográfica Rocketman.

