El audio de uno de los rugbiers: "Salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida"

Se conoció un audio de uno de los 10 rugbiers detenidos acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa en el que reconoce la responsabilidad del grupo de jóvenes pero hace hincapié en la participación que habría tenido cada uno. “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”, dice Lucas Pertossi en el audio difundido por Telefé Noticias.

“Me duele lo que pasó, arruinar a una familia. Me hago cargo porque estuve", manifestó el joven.

“Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”. Y concluyó: “Sería muy egoísta pensar en yo, lo único que pienso es en la familia que destruimos".

Lucas es primo de los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, también imputados en la causa.

La investigación

Este jueves se llevó a cabo la primera de las cuatro jornadas de rueda de reconocimiento a los implicados en la causa en la que testigos buscarán identificar y esclarecer el rol que tuvo cada uno de los 10 rugbiers en la brutal golpiza que acabó con la vida de Báez Sosa. Allí se señaló parcialmente a Ciro Pertossi -primo de Lucas- como quien comenzó los incidentes dentro del boliche de Villa Gesell, Le Brique, minutos antes del ataque en manda que concluyó en la vía pública. Maximiliano Thomsen fue señalado por dos de los testigos como uno de los dos acusados de ser el autor material del crimen; por su parte, Enzo Comelli, imputado como partícipe necesario, fue identificado como quien le propinó el primer golpe a la víctima.

En la autopsia realizada al cadáver de la víctima se identificó que sobre el mismo había quedado la marca del calzado que le dio el golpe final. La semana que viene se llevará a cabo la prueba de scopometría que apuntará a comprobar de manera concreta que una zapatilla ensangrentada encontrada en la cada de los rugbiers es la que habría usado uno de los acusados para dar la patada letal. La hipótesis que sostiene la fiscal de la causa es que el mencionado calzado pertenece precisamente a Ciro Pertossi.

Fernando Burlando, abogado de la familia del joven asesinado, manifestó luego de la rueda de reconocimiento: “Si bien se podrá diferenciar qué actividad tuvo cada uno, y sobre todo en el desenlace final, creo que todos, por lo menos hasta el momento, son responsables”.“Dada las circunstancias y la calificación, es muy difícil establecer una graduación de pena porque la pena que se establece para esta clase de delitos es solamente la de prisión perpetua", consideró el letrado.

Las rondas de reconocimientos continuarán este viernes, y el lunes y martes de la semana que viene. El lunes próximo, además, comenzarán los peritajes a los teléfonos celulares de los detenidos. Estos serán efectuados por expertos de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional, que funciona en la Escollera Norte de Mar del Plata. A través de las pericias, la fiscal Verónica Zamboni buscará elementos y contenido de valor probatorio para la investigación del crimen.

Fuente: Noticias Argentinas e Infobae