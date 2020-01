Con críticas a Florencia González, el oficialismo confirmó la eximición de la tasa de agua para vecinos de Loyola

Mediante un comunicado emitido este jueves por la tarde, los concejales del interbloque del Frente Progresista, Natalia Angulo, Guillermo Rey Leyes y Gabriela Solano, salieron al cruce de las declaraciones que realizó su par Florencia González, en relación al proyecto para la eximición de la tasa de agua a los vecinos de Barrio Loyola. Sin brindar mayores detalles, confirmaron que los vecinos damnificados no pagarán esa tasa.

La concejala Angulo manifestó: “Sorprende que habiendo mantenido encuentros con los vecinos del barrio, en los que se ha informado sobre la decisión de la intendenta municipal de eximir a los vecinos de la tasa, que la concejala González tome dicha iniciativa como propia”.

“Esto evidencia una triste actitud de oportunismo político. Desconoce los tiempos legislativos, ya que dicha exención no podría tratarse hasta el inicio del periodo ordinario”, agregó a continuación.

Más críticas

En el mismo sentido Guillermo Rey Leyes manifestó: “Más allá que lo que nos debe preocupar como funcionarios, y en este caso como concejales, es lograr solucionar el problema de fondo respecto del agua del Loyola, en lo cual se sigue trabajando, llama la atención que la concejal González salga a anunciar como proyecto personal algo que ya se había anunciado que se iba a hacer en la reunión entre vecinos, concejales y el ejecutivo”.

“Intenta sacar de manera artera rédito político personal sobre algo ya decidido oportunamente, demostrando además un grueso desconocimiento en materia legislativa, debido a que ese proyecto no puede ser tratado hasta marzo, y por ende no aporta solución efectiva alguna al tema que intenta abordar”, añadió el concejal del PDP.

Y culminó: “Las vías legislativas son otras, las cuales se acordaron y se expusieron entre todas las partes involucradas hace dos semanas atrás, estando ella presente en el recinto”.

“Errores de concepto”

Sobre el proyecto de González, los concejales del Frente Progresista sostienen que tiene errores, “tales como desconocer que no se puede eximir del pago anual de la Tasa de Agua porque no hay pago anual de este tributo, solo de la Tasa General de Inmuebles, dado que este pago se calcula en algunos casos de acuerdo a las mediciones y en otros por la superficie del terreno”, según explicó Gabriela Solano.

“Además, tampoco es necesario que el vecino se vaya a inscribir para que se lo exima, el municipio ya tiene los datos de las parcelas, y lo realiza de oficio”, agregó la presidenta del cuerpo.

Sobre el proyecto de Florencia González, Solano indicó: “Se va a realizar la eximición, le pido a la concejala González que entienda que no es tiempo de mezquindades políticas con un tema tan sensible. Sale en los medios diciendo que ella es la autora de un proyecto que ni siquiera había sido presentado por mesa de entradas cuando se conocieron las declaraciones y que hoy, enero de 2020, no se puede tratar porque estamos en receso".

"Además, González ya sabía que esto estaba previsto por el Departamento Ejecutivo. En mi carácter de presidenta del Concejo lo informé en la reunión con los vecinos y funcionarios de Obras Públicas, y manifesté claramente que la iniciativa iba a ser materializada por la intendenta municipal. Se preveía la realización de una sesión extraordinaria con este fin en el mes de febrero, dado que a esa altura enero y febrero ya estaban liquidados, esto también se les explicó a los vecinos", agregó.

Y finalizó: "Pareciera que la concejala González tiene más deseos de salir en los medios de comunicación adjudicándose la autoría de algo que ya sabía que era intención del Ejecutivo, pero también de todos los concejales, y que todos entendimos que era mejor realizarlo en forma conjunta cuando se envíe el mensaje. Por otra parte, González debería saber que para que ese proyecto no se trate recién en marzo, hay que llamar a una sesión extraordinaria que, como estamos en receso, solo puede convocar la intendenta por su propia iniciativa o por un pedido de la mitad más uno de los concejales. Si González está tan interesada en que a los vecinos se los exima de la tasa de agua, debió haber logrado el consenso político con sus pares para esta convocatoria, pero en lugar de esto, presenta un proyecto sola”.

Fuente: Prensa Natalia Angulo