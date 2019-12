Santa Fe: la deuda de la anterior gestión es de 1.300 millones de pesos

Los secretarios Hacienda, Carolina Piedrabuena, y General, Miguel González, informaron que la deuda que dejó la anterior gestión en la Municipalidad de Santa Fe asciende a 1.313.592.858 pesos, de acuerdo a los primeros datos que surgen a menos de tres semanas de haber asumido la nueva conducción.

“Como ustedes bien lo saben, el intendente Emilio Jatón se comprometió a informar cuál es la deuda con la cual nos encontramos en el municipio, así que entendemos que llegando al último día hábil del año podemos dar un panorama general, más allá de que ustedes saben que cuando se presente la cuenta de inversión vamos a tener la totalidad de la deuda del municipio”, comenzó diciendo Piedrabuena, durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en la Sala 5, del 1er piso, de la Estación Belgrano.

Cómo se conforma la deuda

La secretaria de Hacienda explicó que ese dato total se conforma, en parte, por la deuda consolidada de 285.350.968 pesos. "Dentro de ese concepto está aquella deuda que se viene generando de otros años con préstamos a largo plazo, con convenios de años anteriores como, por ejemplo, los realizados durante el 2018 con las empresas de recolección de residuos, que aún se están pagando", explicaron.

Por otro lado, “por la deuda flotante de 869.188.772 pesos, que es el devengado no pagado, es decir, aquellos compromisos que se han asumido y no se han pagado durante el ejercicio. Y por otro lado, una deuda de 159 millones de pesos de compromisos no registrados en el sistema hasta el 11 de diciembre, que es la fecha que tomamos de corte”, amplió la funcionaria.

Además, la secretaria de Hacienda detalló que la deuda flotante se compone de:

679.917.262 pesos correspondiente a deuda con las empresas de recolección de residuos y relleno sanitario.

44.893.300 pesos de deudas con empresas de obras públicas.

43.282.353 pesos de deuda por publicidad.

24.692.615 pesos de deuda por diferentes servicios como limpieza de desagües, alquiler de retroexcavadora, entre otros.

76.403.238 pesos de deuda con alrededor de 800 pequeños y medianos proveedores.

En relación al item de pequeños proveedores, "son santafesinos que aún no han conseguido cobrar de la Municipalidad los bienes y servicios que realizaron", señalaron. “Estamos hablando de los pequeños proveedores de repuestos para que funcionen las bordeadoras, cadenas para las motosierras, insumos de librería e incluso también deuda con la Policía por adicionales y otros servicios”, remarcó Piedrabuena.

Por su parte, González recordó que, durante la transición, la gestión saliente decía que dejaba una deuda de 200 millones de pesos pero “estamos informando oficialmente que son 1.300 millones de pesos”.

Con respecto a una de las medidas que ya se han tomado para racionalizar los recursos, el funcionario destacó que “el intendente Jatón nos ha dado una recomendación muy clara en el sentido de que no es posible seguir incrementando la deuda como se ha hecho durante todo este tiempo”.

Agregó que “la Municipalidad estuvo gastando por encima de sus posibilidades”. Y para reflejar en un número lo que significan esos 1.300 millones de pesos, dijo que se pueden construir no menos de 750 viviendas o hacer 70 km de asfalto. “Para que quede claro que incurrir en gastos por encima de las posibilidades del municipio es algo que no puede seguir sucediendo”, aseguró González.

Finalmente, el secretario general explicó que “el gobierno anterior estuvo diciendo que Emilio se iba a encontrar con los recursos suficientes para hacerse cargo de las erogaciones del mes corriente y, en cambio, nos encontramos con un tercio de ese dinero disponible para el primer mes. Por esto, hubo que apelar a distintas herramientas financieras para poder llegar a pagar por lo menos los sueldos, aguinaldos y otras acreencias”.