Robaron, comieron, bebieron y se fueron

Los delincuentes tuvieron todo el tiempo del mundo, no solo para levantar una de las persianas del negocio y violentar la puerta principal, sino también para elegir las herramientas de trabajo y objetos de mayor valor. Pero eso no es todo, también se sirvieron comida y gaseosas de as heladeras del local comercial. Después de eso, se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió este martes. Según Fabricio, el propietario de Peppers Local, fue durante las últimas horas de la madrugada, porque un vecino le comentó que estuvo en la vereda hasta las tres y media aproximadamente. El negocio de cocina gourmet está ubicado en la esquina de Iriondo y San Martín.

"Se llevaron un televisor led de 43 pulgadas, una cortadora de fiambre, un microondas, una balanza, una batidora, cuatro mil pesos en efectivo y unas 40 cuchillas que había en el local", comentó el hombre a Santotomealdia.

Además del gran perjuicio económico que representa todo lo que se llevaron los ladrones, el dueño del negocio también debe destinar una importante suma a reforzar las condiciones de seguridad las aberturas del local.

Sobre los autores del hecho, no hay noticias. "La policía viene y solo te pregunta si tenés cámaras y alarma", comentó el comerciante, con impotencia.