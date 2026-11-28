Un hombre fue aprehendido durante un procedimiento policial por la sustracción de cables en Sauce Viejo, en un sector ubicado cerca del límite con Santo Tomé. El operativo se realizó durante la mañana del viernes, luego de un aviso al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un presunto robo en curso.

Según el parte policial, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a la zona de calle 8 y 13 de Diciembre, donde encontraron un cable aparentemente de fibra óptica cortado. A pocos metros observaron a un hombre que llevaba una bolsa de arpillera de grandes dimensiones y que coincidía con las características aportadas en la alerta.

Al realizarle un chequeo preventivo, los uniformados encontraron que llevaba dos cuchillos tipo Tramontina, uno a la altura de la cintura y otro entre sus prendas. Además, al revisar la bolsa hallaron aproximadamente siete metros de cable, que sería de fibra óptica.

Los elementos secuestrados por la policía.​​​​​

Tras el procedimiento, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente por jurisdicción. Los elementos encontrados quedaron secuestrados y se iniciaron actuaciones por el presunto delito de robo.