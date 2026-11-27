El Gobierno provincial publicó este viernes 27 de noviembre el padrón definitivo para el sorteo de las 104 viviendas de la primera etapa de la Villa Suramericana, en la ciudad capital. El listado puede consultarse en la página del Programa Nido.

El sorteo se realizará el miércoles 2 de diciembre a través de la Lotería de Santa Fe. El horario se anunciará el lunes 30 de noviembre y luego se difundirá el enlace para seguirlo por internet.

La convocatoria, realizada a través de la línea Soluciones Habitacionales del Programa Nido, registró originalmente 24.406 inscriptos, pero luego se realizó una depuración según las condiciones establecidas para poder participar. Las apelaciones se recibieron los días 20 y 24 de noviembre en el Centro de Excombatientes de Malvinas. Finalmente, la nómina definitiva quedó conformada por 10.222 personas.

El secretario provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, señaló que alrededor de 2.000 personas se acercaron durante esas jornadas. Explicó que la instancia permitió “resolver en algunos casos la situación en particular” y, en otros, informar a los postulantes por qué no habían quedado habilitados.