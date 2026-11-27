Un hombre de 35 años fue aprehendido en Santo Tomé luego de amenazar con un hacha de mano a un vecino que se negó a contratar sus servicios para cortar el césped. El episodio ocurrió durante la tarde de este jueves en la zona de calles Colón y San Juan y terminó con el secuestro del elemento utilizado en la amenaza.

De acuerdo con la información policial, el conflicto comenzó cuando el hombre se acercó a una vivienda para ofrecer trabajos de corte de pasto. Ante la negativa del propietario a contratarlo, se habría generado una discusión durante la cual el oferente lo amenazó con un hacha de mano.

La víctima, de 24 años, dio aviso a la Central de Emergencias 911 y personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar. Con los datos aportados, los efectivos realizaron un patrullaje por la zona y lograron localizar al señalado como autor de las amenazas en inmediaciones de Colón al 1100.

La policía secuestró el hacha con la que el agresor amenazó a la víctima.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que también se secuestró el hacha. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 12ª, por razones de jurisdicción.