El presidente Javier Milei realizó 17 viajes al exterior entre enero y octubre de 2026, con un costo para el Estado nacional superior a los $4.000 millones, según un relevamiento periodístico elaborado a partir de los datos oficiales incluidos en el informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado.

Durante esos diez meses, el mandatario permaneció un total de 54 días fuera del país, con un promedio de un viaje al exterior cada 18 días. La cifra total de gastos no incluye los operativos de seguridad de las comitivas presidenciales ni los desembolsos correspondientes al último viaje a Madrid, realizado a comienzos de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno, los desembolsos correspondientes al combustible de las aeronaves de la flota presidencial y los gastos de la Secretaría General de la Presidencia alcanzaron los $1.513.744.295. A esa cifra se suman otros US$1.619.111 por combustible cargado en el exterior, tasas aeroportuarias y la contratación de vuelos privados.

El cálculo también contempla los $188.864.319 correspondientes a gastos de alojamiento en seis giras, consignados en el informe de gestión presentado por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a fines de abril.

De los 17 viajes relevados, 15 se realizaron en aeronaves de la flota presidencial y los dos restantes en aviones privados. La contratación de estos últimos demandó US$338.000: US$143.000 para una gira por Ecuador y Colombia en agosto y US$195.000 para el traslado a Nueva York en septiembre, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los gastos de seguridad, fuera del informe

Ante las consultas de los senadores sobre los desembolsos de Casa Militar, el Gobierno decidió mantener bajo reserva los costos de los operativos de seguridad presidencial, amparándose en una excepción prevista en la Ley de Acceso a la Información Pública.

El Ejecutivo argumentó que la difusión de esos datos podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas protegidas y del personal afectado a los operativos. Tampoco se brindó un detalle integral sobre eventuales reintegros o beneficios de terceros, aunque se informó que algunos alojamientos fueron cubiertos por los gobiernos anfitriones.

La justificación del Gobierno

En sus respuestas ante el Senado, el Ejecutivo sostuvo que todos los desplazamientos de Milei al exterior tuvieron carácter oficial o de Estado, incluido el viaje a San Pablo en julio, donde el mandatario participó de un acto vinculado con la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Consultada sobre los resultados concretos y la relación entre los costos y los beneficios de las giras, la Cancillería sostuvo que la evaluación debe contemplar no solo la firma de acuerdos, sino también el posicionamiento internacional de la Argentina, la imagen del país y la defensa de los intereses nacionales.

Entre los resultados destacados por el Gobierno figuran avances en acuerdos comerciales con Ecuador y anuncios de inversiones durante las actividades presidenciales en Nueva York y París. Sin embargo, no todos los proyectos anunciados representan inversiones efectivamente concretadas, dado que algunos todavía se encuentran bajo evaluación o fueron presentados como planes de inversión.