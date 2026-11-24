Este miércoles 25 de noviembre, a las 20 horas, se inaugurará en el hall del Centro Cultural 12 de Septiembre “Piedra, hierro y madera”, una exposición dedicada a celebrar los más de 50 años de trayectoria artística del escultor santafesino Roberto Migdal. La iniciativa es organizada por la Municipalidad.

El reconocimiento tiene un significado especial para nuestra comunidad, ya que más de 40 esculturas de Migdal forman parte del paisaje urbano de nuestra ciudad, entre ellas los monumentos a San Martín y sus nietas y a Juan de Garay. La exposición podrá visitarse hasta el 14 de diciembre, de lunes a viernes, de 7 a 22 horas.

Egresado de la Escuela de Artes Visuales Juan Mantovani, Migdal desarrolló a lo largo de su carrera un lenguaje escultórico propio, a partir del trabajo con materiales como el metal, el alambre y la chapa.

Entre sus creaciones también se encuentra la reconocida Fuente con Biguás, ubicada en la capital provincial. Su producción artística se extiende a más de 24 localidades santafesinas y distintas provincias del país.

Según informó el Municipio, la exposición busca acercar la obra del escultor a la comunidad y reconocer su aporte al patrimonio cultural y a la identidad de nuestra ciudad.