Después de 73 años de historia y décadas de funcionamiento en instalaciones prestadas o alquiladas, la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 481 Dr. Esteban Echeverría de la ciudad de Santa Fe inauguró su primer edificio propio. El acto se realizó este martes y estuvo encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a autoridades provinciales, municipales e integrantes de la comunidad educativa.

La nueva sede está ubicada en la intersección de avenida Peñaloza y Almonacid, a metros de avenida Gorriti, en el norte de la capital provincial. La obra demandó una inversión superior a los $22.500 millones y cuenta con una superficie de 5.500 metros cuadrados, con aulas teóricas, talleres y espacios deportivos. Su habilitación permitirá dar respuesta a una demanda histórica de estudiantes, docentes, directivos y familias.

De la ceremonia también participaron el ministro de Educación, José Goity; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; el exgobernador y actual diputado provincial, Omar Perotti; las exministras Silvina Frana y Adriana Cantero; y la directora del establecimiento, Sonia Suppo, entre otras autoridades.

Las características del nuevo edificio

La construcción cuenta con 11 aulas teóricas, nueve aulas taller, tres núcleos de circulación y un gimnasio de 895 metros cuadrados. Además, dispone de instalaciones eléctricas, sistemas de climatización, calefones solares y mobiliario para el dictado de clases.

Según informó el Gobierno provincial, la obra estaba licitada al momento de asumir la actual gestión, aunque los trabajos todavía no habían comenzado.

El proyecto se complementa con la renovación integral de avenida Peñaloza, financiada por la Provincia en el marco del Acuerdo Capital con la Municipalidad de Santa Fe. Asimismo, está previsto que el gimnasio y el playón deportivo puedan utilizarse para actividades comunitarias.

Durante la inauguración, Pullaro aseguró a los estudiantes que “tienen el edificio más grande y más lindo de la provincia” y destacó las inversiones realizadas por su gestión en infraestructura educativa.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el mandatario, desde el inicio de su administración se construyeron 54 nuevas escuelas y 730 aulas en territorio santafesino.

Una demanda histórica de la comunidad educativa

La directora de la Escuela Echeverría, Sonia Suppo, destacó que la concreción del edificio propio “es fruto de decisiones políticas sostenidas y de la lucha de la comunidad educativa”.

La docente señaló que la institución logró recuperar su matrícula y actualmente cuenta con 543 estudiantes, con una proyección de 720 para 2027 y de 900 para 2028. También convocó a las familias a cuidar las nuevas instalaciones como patrimonio de las futuras generaciones.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudiantes, Cristian Doratto, expresó que “una escuela se construye con las voces, las ideas y los sueños de quienes las habitan todos los días” y celebró la posibilidad de concretar un anhelo de varias generaciones.

Nilda Junco, estudiante del curso de productora artesanal, también destacó el significado de la inauguración y recordó que la institución “durante más de 70 años funcionó en edificios prestados o alquilados, pero nunca perdió su identidad, sus raíces ni su compromiso con la educación”.

La estudiante manifestó su deseo de que la inauguración sea el comienzo de una nueva etapa llena de aprendizajes, proyectos y oportunidades para toda la comunidad educativa.