Brasil: Lula revirtió el resultado de la primera vuelta y consiguió la reelección

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil este domingo, tras derrotar a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta electoral que se definió por una diferencia de 3,56 puntos porcentuales. Según los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral, con el 99 % de las mesas escrutadas, el mandatario obtuvo el 51,78 % de los votos (64.254.353 sufragios), frente al 48,22 % (59.825.216 votos) del candidato opositor.

Lula logró así su cuarto mandato presidencial y revirtió el resultado de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, cuando había quedado detrás de Bolsonaro. La diferencia final entre ambos candidatos fue de 4.429.137 votos, en una elección marcada por la polarización política.

En la primera ronda, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03 %, mientras que el actual presidente, respaldado por el Partido de los Trabajadores (PT), había alcanzado el 45,16 %.

Con el resultado del balotaje, Lula también consiguió un hecho inédito desde el retorno de la democracia brasileña en 1989: ganar una segunda vuelta después de haber terminado en segundo lugar en la primera elección.

El Tribunal Superior Electoral confirmó la reelección y, poco después, Lula agradeció el respaldo recibido con un mensaje en sus redes sociales: “¡Gracias, pueblo brasileño!”.

La victoria también generó repercusiones internacionales. Entre los primeros dirigentes en felicitar al mandatario estuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

A los 80 años, Lula continuará al frente del país más poblado de América Latina, después de una elección que enfrentó dos proyectos políticos y mantuvo la incertidumbre durante el recuento de votos.