Un medio británico afirma que Israel respaldará el reclamo argentino por Malvinas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habría instruido a sus diplomáticos para que apoyen el reclamo argentino de abrir negociaciones con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, según informó el diario británico The Telegraph. La eventual modificación de la postura de Tel Aviv se produciría en un contexto de estrecho vínculo entre Netanyahu y el presidente Javier Milei, aunque también estaría relacionada con las tensiones diplomáticas entre Israel y el Gobierno británico.

De acuerdo con la publicación, el mandatario israelí habría pedido acompañar el llamado de la Argentina a reanudar las conversaciones sobre el futuro del archipiélago. Sin embargo, el medio aclaró que un eventual apoyo al diálogo no implicaría un reconocimiento formal de la soberanía argentina, sino un respaldo a la apertura de negociaciones entre ambos países.

"En teoría, ha llegado el momento oportuno para que Israel se incline a apoyar a Argentina", señaló el artículo de The Telegraph. Entre los factores que podrían incidir en el cambio de posición, el diario mencionó las diferencias entre Israel y el Reino Unido por las sanciones británicas contra asentamientos israelíes en Cisjordania.

La posibilidad de un acercamiento a la postura argentina también tiene antecedentes recientes dentro del propio Gobierno israelí. A fines de septiembre, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, le había pedido públicamente a Netanyahu que reconociera el reclamo de la Argentina.

"Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino", escribió el funcionario en la red social X.

Por su parte, el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, ya había expresado su apoyo a la realización de negociaciones directas entre la Argentina y el Reino Unido para abordar el futuro de las islas.

"Israel reconoce la importancia que el público argentino otorga a este tema, así como sus esfuerzos continuos a través de canales diplomáticos y de conformidad con los principios del derecho internacional", sostuvo Danon ante la ONU. El diplomático también consideró necesario tener en cuenta "todos los aspectos históricos, jurídicos y humanos pertinentes" para avanzar en el tratamiento de la cuestión.

En paralelo, la disputa por la soberanía del archipiélago suma un nuevo capítulo en el ámbito judicial internacional. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) convocó a audiencias para los días 10 y 11 de noviembre, a raíz de una presentación del Gobierno argentino vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en aguas próximas a las Malvinas.

La eventual modificación de la posición israelí representaría un movimiento diplomático relevante para la Argentina, aunque el alcance concreto de ese respaldo dependerá de si se traduce en una postura oficial y de los términos en que se exprese.