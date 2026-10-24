Por la caída de la demanda, una automotriz frena la producción de camionetas en Córdoba

La automotriz Stellantis suspenderá durante siete semanas la producción de las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota en su planta de Ferreyra, en la provincia de Córdoba, debido a la caída de la demanda en los mercados de la región. La interrupción afecta a dos modelos fabricados en esa instalación y se extenderá hasta la segunda quincena de enero, cuando está previsto que se retomen las actividades.

La decisión fue comunicada por la compañía a través de su programación de producción, que comparte habitualmente con su red de proveedores. En el caso de la Fiat Titano, la fabricación está interrumpida desde comienzos de octubre, mientras que el freno también alcanzará a la línea de montaje de la RAM Dakota.

El parate responde a la necesidad de ajustar los niveles de producción ante la menor demanda y readecuar los stocks a la evolución de los pedidos. La medida también repercute sobre la cadena de proveedores y autopartistas vinculados con la fabricación de ambos vehículos.

La suspensión no alcanzará a todos los modelos que se producen en Ferreyra. El Fiat Cronos mantendrá su ritmo habitual de fabricación, con la interrupción correspondiente al receso de verano que ya estaba previsto entre el 21 de diciembre y el 18 de enero.

La decisión se conoce en un contexto de preocupación por el futuro de las operaciones de Stellantis en el país. Poco más de un mes atrás, el presidente de la compañía para Sudamérica, Herlander Zola, había generado inquietud en el sector al no descartar de manera explícita un eventual cierre de las plantas que el grupo tiene en Córdoba y Buenos Aires.

Tras la repercusión de esas declaraciones y las dudas que surgieron entre los trabajadores, la empresa negó que estuviera evaluando una medida de cierre o desinversión de esa magnitud.

Por el momento, la interrupción anunciada se concentra en las líneas de las dos pick-ups y está vinculada, según la información difundida, con la menor demanda regional. La fecha prevista para el regreso de los operarios afectados es la segunda quincena de enero.