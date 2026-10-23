Las universidades le llevaron al Papa su reclamo al Gobierno por el financiamiento universitario

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, le entregó al papa León XIV una carta en la que cuestiona al Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El documento advierte sobre las consecuencias presupuestarias para las universidades públicas y señala que la falta de acatamiento de las decisiones del Congreso y de la Justicia afecta el funcionamiento institucional del país.

La entrega se produjo semanas antes de la prevista visita del Sumo Pontífice a la Argentina y tuvo como objetivo acercarle información sobre la situación que atraviesan la educación superior, la investigación científica y las universidades nacionales.

"Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país", expresó Bartolacci tras el encuentro. Según explicó, el texto de tres páginas sintetiza las principales dificultades que enfrenta el sistema universitario.

En uno de sus apartados más críticos, el documento cuestiona la postura del Poder Ejecutivo frente a la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada por el Congreso y ratificada posteriormente por amplias mayorías, según recordó el CIN.

"El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato", sostiene el escrito.

A continuación, advierte que el conflicto excede la discusión presupuestaria: "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho".

El presupuesto universitario, en el centro del reclamo

El documento también expone la evolución de los recursos destinados a las universidades nacionales en relación con el Producto Bruto Interno (PBI). De acuerdo con los datos presentados por el CIN, la inversión pasó de representar un promedio del 0,74% del PBI entre 2016 y 2023 al 0,47% previsto para 2026.

La entidad considera que ese último porcentaje constituye el nivel histórico más bajo de inversión en el sistema universitario argentino.

Según el planteo de las universidades, la reducción de los recursos compromete distintas áreas de trabajo, entre ellas los proyectos de investigación, las actividades de extensión, la vinculación tecnológica con el sector socioproductivo y la compra y actualización de equipamiento.

El CIN también alertó sobre las dificultades para sostener las condiciones necesarias para que miles de estudiantes puedan completar sus carreras y obtener sus títulos universitarios.

El mensaje de Bartolacci al Papa

Al explicar los motivos de la entrega, Bartolacci sostuvo que consideraba importante que León XIV conociera con mayor profundidad el escenario educativo y científico argentino antes de su llegada al país.

"Nos parecía relevante que pudiera tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país", señaló.

El titular del CIN también expresó su expectativa de que la presencia del Pontífice contribuya a generar espacios de diálogo. "Nuestra expectativa es que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común", manifestó.

Por último, Bartolacci describió al Papa como una persona "fuerte, recuperada, amable y comprensiva", y destacó que lo encontró atento a la situación argentina.

La entrega de la carta suma así el reclamo de las universidades públicas por el financiamiento y el cumplimiento de la ley a los temas que llegan al Vaticano antes de la posible visita de León XIV a la Argentina.