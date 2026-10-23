Sobreseyeron a Javier y Karina Milei en la causa por la criptomoneda $Libra

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, fueron sobreseídos este viernes en la causa $Libra, que investigaba una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos relacionados con el lanzamiento y la promoción de ese activo digital. La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, que también dispuso el sobreseimiento de los otros nueve imputados.

La decisión judicial, en línea con el criterio de la Fiscalía, descartó la existencia de elementos suficientes para sostener las acusaciones por estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El fallo incluyó a un total de once personas y ordenó que, una vez que la resolución quede firme, se comunique la decisión y se archive la causa.

En relación con la presunta estafa, el juzgado consideró que no se acreditó un engaño con relevancia penal. Entre los fundamentos, señaló que el token $Libra se desenvolvió en un mercado de criptomonedas caracterizado por la especulación y la volatilidad, sin que se hubieran garantizado ganancias a los inversores ni demostrado una maniobra fraudulenta previamente organizada que pudiera atribuirse a los acusados.

En ese sentido, la resolución sostuvo que la caída de la cotización del activo, por sí sola, no alcanza para configurar el delito de estafa.

Respecto de las acusaciones por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, el tribunal consideró que la difusión del proyecto por parte de Javier Milei a través de su cuenta personal en la red social X no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos públicos.

Además, se tuvo en cuenta que la Oficina Anticorrupción ya había descartado infracciones a la Ley de Ética Pública. Según los fundamentos de la resolución, tampoco se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vincularan el ejercicio de la función pública con la iniciativa privada.

En cuanto a la acusación por tráfico de influencias contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el juzgado señaló que las pruebas y los peritajes realizados sobre dispositivos electrónicos no permitieron confirmar la existencia de pagos o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, entre ellos Hayden Davis y Julian Peh.

La resolución también indicó que las referencias publicadas en notas digitales sin firma y las menciones periodísticas no constituyeron, por sí mismas, pruebas objetivas de un intercambio ilícito.

Además de Javier y Karina Milei, el sobreseimiento alcanzó al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Por último, el juez Marcelo Martínez de Giorgi señaló que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de las personas involucradas. La investigación quedará archivada una vez que el sobreseimiento adquiera firmeza.