Polémica en Santa Fe: la Municipalidad multó a una vecinal por colocar carteles contra el SEOM

Por Santotomealdía

La polémica entre el Municipio de Santa Fe y los vecinos de Candioti Sur por el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) sumó un nuevo capítulo. La Municipalidad notificó a la vecinal del barrio una multa de $922.885 por "publicidad en infracción", a raíz de la colocación de carteles en la vía pública durante las protestas contra el sistema de estacionamiento medido.

Según la notificación, la sanción se fundamenta en el incumplimiento de la Ordenanza N.º 7882, que establece las condiciones para la colocación de afiches y cartelería en espacios públicos, mobiliario urbano y estructuras de obra.

Desde la Vecinal Candioti Sur cuestionaron la medida y sostuvieron que la cartelería formó parte de una protesta pacífica para expresar el rechazo de los frentistas al cobro del estacionamiento frente a sus propios domicilios.

"Notificaron una multa a la vecinal de casi un millón de pesos por publicidad en infracción. Elegimos la protesta más pacífica y limpia: mostrar el enojo a través de carteles con la leyenda 'SEOM libre para frentistas'. Esto ataca directamente la libertad de expresión", afirmó Matías Galíndez, referente de la comisión vecinal, en declaraciones que reproduce el diario Uno Santa Fe.

El reclamo de los vecinos

De acuerdo con lo explicado por Galíndez, la decisión de colocar los carteles surgió de una asamblea de frentistas que buscó visibilizar el reclamo por los costos que deben afrontar quienes viven en el barrio y utilizan el espacio de estacionamiento frente a sus viviendas.

El referente vecinal señaló además que la protesta fue planificada procurando evitar daños en el espacio público. Según explicó, los carteles con la consigna "SEOM libre para frentistas" fueron colocados sobre fachadas privadas y algunas columnas utilizando cinta adhesiva, de manera que pudieran ser retirados posteriormente.

Desde la vecinal también cuestionaron la decisión municipal y manifestaron que interpretan la sanción como una forma de "ensañamiento" institucional contra el espacio, al que señalaron como uno de los sectores que viene impulsando el reclamo contra el estacionamiento medido en Candioti Sur.

"Somos muy conscientes del cuidado del espacio público y lo pensamos al momento de realizar esta protesta. Esto, en vez de acallarnos o intimidarnos, hace todo lo contrario: vamos a redoblar el reclamo porque es grave que no nos dejen expresarnos", sostuvo Galíndez.

El conflicto se suma además a las diferencias que los vecinos mantienen con el Municipio por las condiciones de funcionamiento del SEOM en el barrio. Según indicó el referente vecinal, en una reunión con funcionarios municipales se había planteado extender en una hora la franquicia gratuita para los residentes registrados, pero la medida todavía no habría sido implementada.

Actualmente, de acuerdo con el planteo de la vecinal, los frentistas cuentan con un límite de tres horas con tarifa diferenciada, una modalidad que consideran insuficiente y que continúa siendo uno de los principales puntos del reclamo.

Qué hará la vecinal

Ante la sanción, la comisión directiva de la Vecinal Candioti Sur evalúa recurrir la multa ante los Tribunales de Faltas municipales. Al mismo tiempo, anticipó que continuará con las acciones destinadas a reclamar modificaciones al sistema y, particularmente, la gratuidad del estacionamiento para los frentistas del barrio.

De esta manera, la discusión por el SEOM suma ahora un nuevo eje: además del reclamo por las condiciones y costos del estacionamiento, la controversia se trasladó a la colocación de cartelería y los límites para las manifestaciones en el espacio público.