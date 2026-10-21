Diputados aprobó la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero mantuvo la Ley de Tierras

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales impulsadas por el Gobierno, aunque el oficialismo debió aceptar una modificación clave: la preservación de la Ley de Tierras, que limita la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, con el respaldo de los bloques aliados a La Libertad Avanza. Sin embargo, como el texto aprobado incorpora modificaciones respecto de la versión que había recibido media sanción del Senado, deberá regresar a la Cámara alta para su ratificación definitiva.

El punto de mayor impacto político fue la decisión de mantener vigente la Ley de Tierras sancionada en 2011. Su eliminación había sido contemplada originalmente por el Gobierno, pero finalmente quedó fuera del proyecto luego de las resistencias que generó la posibilidad de flexibilizar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.

De esta manera, la normativa que establece restricciones para la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros continuará vigente, pese a que el Poder Ejecutivo había intentado avanzar con su derogación a través del DNU 70/2023.

La preservación de esa ley representa uno de los principales cambios respecto del proyecto que había impulsado inicialmente el oficialismo. La discusión también estuvo atravesada por cuestionamientos judiciales e institucionales y por la presión de distintos sectores que rechazaban una eliminación de las restricciones.

Qué cambia con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El proyecto aprobado establece mayores requisitos para que el Estado pueda avanzar con una expropiación. Entre otros puntos, exige una declaración específica de utilidad pública y dispone que la indemnización sea abonada previamente y calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble.

Además, incorpora el lucro cesante dentro de los conceptos que podrían contemplarse en la compensación al propietario, una modificación cuestionada por sectores de la oposición porque, según advierten, podría incrementar significativamente el costo de las expropiaciones para el Estado.

La iniciativa también apunta a acelerar la restitución de inmuebles ocupados mediante procesos sumarísimos de desalojo, aunque establece un plazo de protección de diez días para personas consideradas en situación de vulnerabilidad.

A su vez, contempla cambios destinados a actualizar y agilizar el sistema de registración de la propiedad inmueble.

Durante el debate, desde La Libertad Avanza defendieron la reforma como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para la inversión. El diputado Santiago Santurio sostuvo que el respeto por el derecho de propiedad resulta central para recuperar la confianza de quienes buscan invertir en el país.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron tanto el contenido de la reforma como el intento inicial del Gobierno de eliminar distintas normas vinculadas con la propiedad y el uso de la tierra. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, consideró que el oficialismo debió retroceder frente a los cuestionamientos institucionales y sociales.

También hubo críticas al impacto económico que podría tener el reconocimiento del lucro cesante en las indemnizaciones. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, sostuvo que la modificación podría aumentar los recursos que el Estado debe destinar ante una expropiación, mientras que Hugo Moyano (h.), de Unión por la Patria, vinculó ese cambio con eventuales procesos de recuperación de empresas privatizadas por razones de interés público.

Con la aprobación del proyecto, la Cámara de Diputados dio un paso importante en la agenda legislativa del Gobierno, pero dejó afuera uno de los puntos que inicialmente buscaba modificar: la eliminación de la Ley de Tierras.

Ahora, el proyecto deberá volver al Senado debido a los cambios introducidos durante su tratamiento en Diputados. Mientras tanto, la sesión continúa con otros temas centrales de la agenda legislativa, entre ellos los proyectos vinculados con discapacidad y el alivio del endeudamiento familiar.