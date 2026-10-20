Ciudadanía Activa propuso destinar fondos de la tasa sanitaria a obras de agua y cloacas

Por Santotomealdía

El espacio Ciudadanía Activa Santo Tomé presentó ante el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para que los fondos que se recuperen del cobro de deudas de la Tasa Retributiva de Servicios Sanitarios sean destinados a obras de agua potable y cloacas en la ciudad.

La iniciativa plantea establecer un destino específico para esos recursos, con el objetivo de ampliar las redes sanitarias en los sectores que todavía no cuentan con estos servicios y avanzar en la renovación y reparación de cañerías e infraestructura existente que presenta deterioro, pérdidas o inconvenientes de funcionamiento.

Según la propuesta, entre las prioridades deberían contemplarse los barrios que aún no tienen acceso a la red de agua potable y/o cloacas. También se plantea utilizar parte de los fondos para intervenciones destinadas a mejorar la presión y continuidad del suministro y reducir las pérdidas de agua en las redes existentes.

Desde Ciudadanía Activa señalaron que la iniciativa "adquiere particular relevancia en el marco del proceso de cesión de los servicios sanitarios". En ese contexto, sostienen que "Santo Tomé todavía presenta necesidades de infraestructura que requieren inversiones y una planificación sostenida, pese a la incorporación de gran parte del sistema al Acueducto Desvío Arijón".

Otro de los aspectos señalados por el espacio es la "disminución en el nivel de cobrabilidad de la tasa sanitaria". De acuerdo con lo manifestado por autoridades de la Secretaría de Hacienda, la cobrabilidad habría descendido del 80 % al 50 % de lo emitido, lo que habría significado una reducción de ingresos municipales superior a los 200 millones de pesos anuales.

Frente a esta situación, Ciudadanía Activa propone "establecer un mecanismo que permita recuperar parte de los recursos adeudados y, al mismo tiempo, definir de manera anticipada su destino". El proyecto presentado contempla que los fondos obtenidos sean afectados a obras sanitarias consideradas prioritarias, bajo criterios de planificación, asignación y control.

La propuesta fue ingresada formalmente junto con una nota y un proyecto de ordenanza para que sea analizada por el Concejo Municipal. El espacio solicitó que la iniciativa sea incorporada al debate legislativo y que se realicen los estudios técnicos y jurídicos necesarios para evaluar su viabilidad y eventual implementación.

Desde Ciudadanía Activa plantearon que "la discusión sobre los servicios sanitarios debe contemplar no solamente su esquema de prestación, sino también las inversiones necesarias para mejorar y ampliar la infraestructura y los mecanismos para garantizar que los recursos disponibles sean destinados a atender las necesidades de los distintos barrios".

En ese sentido, la iniciativa busca que la recuperación de las deudas de la tasa sanitaria se transforme en una fuente de financiamiento para extender el acceso al agua potable y las cloacas, mejorar las redes existentes y atender las diferencias de infraestructura que persisten en distintos sectores de Santo Tomé.