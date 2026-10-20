El petróleo volvió a subir por la tensión en Medio Oriente y el Brent llegó a 111

El precio del petróleo volvió a subir este martes en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente y del aumento de la prima de riesgo geopolítico. El Brent llegó a USD 111,33 por barril, su valor más alto desde mayo, mientras que el crudo estadounidense WTI también registró una fuerte suba y alcanzó los USD 108,15.

A las 10.16 GMT, los futuros del Brent avanzaban USD 1,78, equivalente al 1,62%, hasta los USD 111,33 por barril. En tanto, el WTI ganaba USD 4,49, un 4,33%, y se ubicaba en USD 108,15, su nivel más elevado desde septiembre.

El repunte se produjo luego de ataques atribuidos a los hutíes de Yemen contra instalaciones en Arabia Saudita y de reportes sobre nuevos incidentes con buques en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte internacional de petróleo.

Los hutíes, alineados con Irán, aseguraron haber atacado objetivos energéticos, aeroportuarios y militares saudíes. Entre los lugares mencionados se encuentran una planta de Aramco en Yanbu, el yacimiento petrolero de Shaybah y los aeropuertos internacionales Rey Jalid, en Riad, y de Abha.

Sin embargo, las autoridades saudíes no confirmaron de inmediato esas afirmaciones y Reuters señaló que no pudo verificarlas de manera independiente.

A la tensión en territorio saudí se sumaron informaciones procedentes de Irán sobre incidentes con petroleros al sur del estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que dos buques se incendiaron y quedaron inmovilizados después de chocar durante la noche con minas navales instaladas en una ruta que Teherán considera ilegal.

Según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, esos episodios elevaron a ocho la cantidad de embarcaciones que, de acuerdo con las autoridades iraníes, habrían colisionado con explosivos durante la última semana. La Guardia Revolucionaria no identificó a los barcos afectados ni precisó sus banderas, y tampoco informó sobre posibles víctimas o daños materiales.

"La explosión de las minas colocadas por la Armada de la Guardia Revolucionaria en una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz provocó incendios en dos petroleros infractores, que quedaron inmovilizados", sostuvo el cuerpo militar iraní.

Además, las autoridades de Irán advirtieron que el tránsito por la zona minada podría tener consecuencias para las embarcaciones que incumplan sus protocolos de navegación. Según el gobierno iraní, 122 buques fueron incluidos en una lista de "infractores" y otros 30 recibieron advertencias.

La combinación de los ataques y los incidentes marítimos volvió a incrementar la preocupación de los operadores por posibles interrupciones en el suministro y el transporte de crudo, lo que se reflejó en la cotización internacional del petróleo.