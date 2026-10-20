Francia aplicó toques de queda en varias ciudades tras las violentas protestas del fin de semana

Varias ciudades de Francia comenzaron a aplicar toques de queda durante la noche del lunes con el objetivo de contener los saqueos y los episodios de violencia registrados durante las protestas del último fin de semana. Las restricciones fueron dispuestas de manera selectiva en distintos puntos del país, luego de que el gobierno anunciara medidas especiales para intentar recuperar la calma.

En París, la medida alcanzó durante la madrugada del martes a los alrededores de la Plaza de la República y a sectores próximos a Les Halles. El toque de queda comenzó a las 23 del lunes y se extendió hasta las 6 del martes, según informaron las autoridades locales citadas por el canal BFM TV.

La misma estrategia se implementó en Lyon, donde las restricciones rigieron entre las 21 y las 6 en un sector de Presqu'île, en el centro de la ciudad. En el norte del país, además, las autoridades establecieron limitaciones nocturnas en zonas de Lille, Wattignies, Douai y Denain, entre las 20 y las 6, durante dos días.

En Niza, el alcalde Eric Ciotti dispuso por su parte un toque de queda destinado a menores de edad, que comenzó a regir el lunes a las 21.

Las medidas comenzaron a aplicarse después de que el primer ministro Sébastien Lecornu anunciara la implementación de toques de queda parciales en las zonas consideradas más afectadas. Este martes, el funcionario aseguró que las restricciones contribuyeron a reducir los incidentes durante la noche y destacó el trabajo realizado por policías, gendarmes y prefectos.

"Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los policías y gendarmes que velaron por su aplicación, así como a los prefectos por su movilización", escribió Lecornu en su cuenta de X. Al mismo tiempo, adelantó que se establecerán nuevos toques de queda este martes allí donde la situación lo requiera.

La decisión del gobierno se produjo después de una jornada de protestas que tuvo una importante participación y que estuvo marcada por episodios de violencia. Según cifras del Ministerio del Interior francés, unas 550.000 personas participaron de las movilizaciones del sábado en distintos puntos del país.

Durante esas protestas, además, 2.397 personas fueron arrestadas, mientras que 997 policías y gendarmes resultaron heridos, siete de ellos de gravedad. Los incidentes y saqueos llevaron al Ejecutivo francés a reforzar las medidas de seguridad en las ciudades donde se registraron los principales focos de conflicto.