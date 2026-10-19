Adelina Centro: el conflicto entre dos familias detrás de la balacera que dejó siete detenidos

Por Santotomealdía

La balacera registrada este lunes por la tarde en Castelli al 4600, en barrio Villa Adelina Centro, terminó con siete personas aprehendidas: cuatro hombres y tres mujeres. La ampliación de la información policial permitió establecer que los incidentes se produjeron en el marco de un conflicto de larga data entre dos familias del sector, que derivó en un enfrentamiento de importantes proporciones.

El episodio, ocurrido poco antes de las 18, motivó un amplio despliegue de Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Fe, con intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y otras unidades. Según la información difundida, la Fiscalía dispuso que las siete personas aprehendidas permanecieran privadas de su libertad, mientras avanzan las actuaciones por los presuntos delitos de abuso de armas y daño.

Un conflicto entre familias que requirió un amplio operativo

De acuerdo con el reporte policial, los efectivos de Gendarmería Nacional acudieron inicialmente a Castelli al 4600 ante un aviso por detonaciones de armas de fuego. Al llegar, se encontraron con disturbios entre vecinos y solicitaron la colaboración de la Policía provincial.

La situación motivó la presencia de distintas unidades del Comando Radioeléctrico, autoridades policiales de la zona y personal de la Subcomisaría 16ª. Ante la magnitud del enfrentamiento, también intervino el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), junto con otras unidades destinadas a dispersar a las personas involucradas y controlar el sector.

La información policial señala que los incidentes se originaron en problemas de vieja data entre dos familias. Por el momento, no se difundieron precisiones sobre el origen de esas disputas ni sobre las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento del lunes.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos cuatro hombres y tres mujeres. Inicialmente se había informado sobre la aprehensión de los cuatro hombres, pero posteriormente se confirmó que otras tres personas también habían quedado a disposición de la Justicia.

Hallazgo de municiones y medidas judiciales

En el marco del operativo, los agentes intervinieron en una vivienda de Castelli al 4600 desde la cual, según la información publicada, se habrían efectuado disparos.

En el lugar encontraron vainas servidas y cartuchos intactos. También constataron que había una abertura en una chapa ubicada en la parte trasera del inmueble, por donde alguna persona podría haberse retirado. Esta última circunstancia no fue confirmada como una fuga.

El sector quedó preservado para permitir el trabajo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según la información conocida, el fiscal en turno ordenó la identificación de posibles testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas y la realización de las pericias correspondientes.

Además, dispuso que las siete personas aprehendidas fueran examinadas por Medicina Legal, identificadas y alojadas en una dependencia policial. La calificación legal provisoria de las actuaciones es abuso de armas y daño.

Otra balacera en la misma cuadra

El nuevo episodio se produjo en el mismo sector de Castelli al 4600 donde la semana pasada se registró otro ataque a tiros, que dejó a un hombre herido y daños por impactos de bala en viviendas de la cuadra.

En aquella intervención, los investigadores recogieron numerosos elementos balísticos y Gendarmería Nacional informó el hallazgo de cocaína en un inmueble del sector.

La reiteración de hechos con armas de fuego en esta zona de Villa Adelina Centro constituye un antecedente relevante. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente que ambos episodios estén vinculados ni que respondan al mismo conflicto familiar.