La industria metalúrgica acumula una caída del 5,3% en lo que va de 2026

La industria metalúrgica sigue sin encontrar un rumbo de recuperación. Durante septiembre, la producción del sector cayó un 3,3% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que el balance de los primeros nueve meses del año arrojó una retracción del 5,3%. Los datos surgen del último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Aunque la actividad creció un 2,5% respecto de agosto, el repunte mensual resultó insuficiente para revertir el retroceso registrado en julio. La persistencia de una demanda débil y las dificultades para concretar nuevas inversiones continúan condicionando el desempeño de las empresas.

El panorama queda reflejado en otro indicador: la capacidad instalada funcionó al 40,2% durante septiembre. Es decir, la industria utilizó menos de la mitad de su potencial productivo. Además de ubicarse 4,3 puntos porcentuales por debajo del nivel de un año atrás, se trató del registro más bajo para ese mes desde que comenzaron las mediciones en 2016.

El retroceso se extendió a casi todos los rubros de la actividad. Fundición fue el segmento más perjudicado, con una caída interanual del 8,8%, mientras que la fabricación de carrocerías y remolques se contrajo un 7,6%.

Entre las demás actividades con números negativos se encontraron los bienes de capital, con una baja del 4,4%; el equipamiento médico, con un 3,3%; la maquinaria agrícola, con un 2,5%; los equipos y aparatos eléctricos, con un 2,3%; y otros productos de metal, con un 1,3%. En sentido contrario, las autopartes fueron el único rubro mencionado que mostró un crecimiento, del 1,9%.

Las cifras por provincia tampoco reflejaron señales positivas. Entre las principales jurisdicciones vinculadas con la actividad, Entre Ríos registró la mayor caída, del 5,5%, seguida por Córdoba, con un 4,6%; Buenos Aires, con un 3,7%; Santa Fe, con un 2,3%; y Mendoza, con un 1,1%.

Ante este escenario, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, planteó que las dificultades para sostener la producción están relacionadas con la falta de demanda y el freno de las inversiones empresariales.

"La actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector", afirmó.

El dirigente también puso el foco en las posibilidades que podrían abrirse con los proyectos de inversión previstos para áreas como la energía y la minería. Según señaló, el país dispone de infraestructura productiva, conocimientos técnicos y personal capacitado que podrían contribuir al desarrollo de esas actividades.

En ese sentido, advirtió sobre la importancia de que las inversiones no queden limitadas a los sectores que las reciben directamente, sino que también generen actividad para las empresas proveedoras locales.

"El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país", sostuvo Del Re.

La evolución del empleo constituye otra señal de las dificultades que atraviesa el sector. La cantidad de puestos de trabajo metalúrgicos disminuyó un 1,9% interanual en septiembre, aunque se mantuvo estable frente a agosto.

Las expectativas empresariales tampoco anticipan un cambio inmediato de tendencia: el 45,2% de las firmas consultadas no prevé incrementar su producción durante el próximo trimestre, de acuerdo con el informe de ADIMRA.