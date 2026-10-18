Cattalini: “Dimos un paso importante para que se cumpla la cuota alimentaria en Santa Fe”

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a una reforma del Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, con el objetivo de mejorar los controles y establecer nuevas consecuencias para quienes incumplan con el pago de la cuota alimentaria. La diputada socialista Lionella Cattalini destacó el avance legislativo y afirmó: “Dimos un paso importante para que se cumpla la cuota alimentaria en Santa Fe”.

La iniciativa, acordada entre distintos bloques legislativos y el Poder Ejecutivo provincial, contempla la modernización del registro y nuevas restricciones para las personas declaradas deudoras morosas. Entre ellas se encuentran impedimentos para presentarse como candidatos a cargos electivos, cobrar premios de juegos de azar e ingresar a determinados estadios de fútbol de primera división. El proyecto todavía debe completar su tratamiento legislativo para convertirse en ley.

Un registro digital para mejorar los controles

La reforma propone actualizar el registro que ya funciona en Santa Fe, que pasará a depender del Poder Ejecutivo. El nuevo sistema será digital, gratuito e interoperable, y reunirá información sobre las personas que tienen obligaciones alimentarias y su cumplimiento.

Además, contará con una sección específica para quienes sean declarados morosos, de manera que la Justicia y los organismos públicos puedan acceder a información actualizada sin que las familias deban realizar múltiples trámites para obtenerla.

El proyecto también prevé otras restricciones vinculadas con trámites y beneficios públicos para las personas incluidas en el registro de morosos.

“La cuota alimentaria no es una ayuda ni una concesión”

Durante el debate legislativo, Cattalini sostuvo que “reconocer judicialmente un derecho alimentario no tiene sentido si después no se cumple en forma efectiva y a tiempo”.

La diputada citó datos de UNICEF según los cuales el 56% de las mujeres que no conviven con los padres de sus hijos no recibe la cuota alimentaria y el 68% la recibe de manera irregular.

“Estamos hablando de deudas que no son como cualquier otra. Detrás de cada cuota que no se paga hay derechos que quedan sin cubrir: la vivienda, el transporte, la educación o algo tan básico como unas zapatillas”, señaló.

La legisladora también destacó que la propuesta surgió de un trabajo conjunto entre distintos bloques políticos, con aportes del Poder Ejecutivo, y remarcó las dificultades que enfrentan muchas familias para lograr el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

“No podemos dejar solas a las familias, que muchas veces tienen que averiguar por su cuenta dónde trabaja una persona o cuánto gana para conseguir que sus hijos reciban lo que les corresponde”, afirmó.

Finalmente, Cattalini consideró que la reforma representa un avance para garantizar los derechos de niñas y niños y brindar respuestas a las familias. “La cuota alimentaria no es una ayuda ni una concesión: es un derecho y una obligación que se tiene que cumplir”, concluyó.

Con la media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto avanzó en su tratamiento legislativo, aunque las nuevas disposiciones todavía no están vigentes y deberán completar el proceso de aprobación correspondiente.