París volvió a registrar enfrentamientos y saqueos tras las masivas protestas contra el costo de vida

Francia atraviesa una nueva jornada de tensión tras las multitudinarias protestas del sábado contra el elevado costo de vida, que derivaron en disturbios, saqueos e incendios en distintas ciudades. Según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, cerca de 2.000 personas fueron detenidas y unos 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos durante los incidentes.

Este domingo 18 de octubre continuaron los enfrentamientos en París, donde cientos de personas participaron de una concentración no autorizada en la plaza de la República. La policía utilizó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes, mientras las autoridades evaluaban los daños ocasionados durante la jornada anterior.

Más de medio millón de manifestantes

Las protestas del sábado convocaron a más de 500.000 personas en distintas ciudades de Francia, en una movilización nacional motivada por el elevado costo de vida.

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por episodios de violencia, con saqueos, incendios, vehículos dañados y destrozos en comercios. Las autoridades calificaron los disturbios como una situación "sin precedentes".

En París, la policía informó un récord de 855 detenidos. Durante el domingo, empleados municipales continuaban retirando restos de barricadas incendiadas, construidas con bicicletas, contenedores de basura y mobiliario urbano.

Ante la persistencia de los incidentes, las fuerzas de seguridad desplegaron por segundo día consecutivo una unidad especializada en situaciones de violencia urbana.

Presión política sobre el gobierno francés

La magnitud de los disturbios aumentó la presión sobre el presidente Emmanuel Macron, cuyo gobierno también enfrentó manifestaciones estudiantiles durante las últimas semanas.

La situación se produce a seis meses de las elecciones presidenciales de 2027, en las que Macron no podrá presentarse nuevamente debido al límite de mandatos. Según la información publicada por Deutsche Welle, la dirigente de ultraderecha Marine Le Pen encabeza los sondeos.

En medio de las repercusiones políticas, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunció que propondrá la creación de una comisión parlamentaria para investigar los disturbios y saqueos.

La iniciativa también buscará examinar la actuación de las fuerzas de seguridad, que fue cuestionada por sectores de la oposición y por varios alcaldes.

Mientras tanto, las autoridades francesas mantienen los operativos de seguridad y evalúan los daños provocados por los incidentes, en un escenario de creciente tensión social y política.